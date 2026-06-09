¿A Mateo Giménez lo zamarrearon hasta matarlo? ¿O murió por la desatención médica que tuvo durante varios meses? Esas 2 teorías contrapuestas, la de un crimen o una mala praxis, fueron puestas sobre la mesa en una audiencia que definirá si continúa preso el único imputado por la muerte del bebé de 1 año y 9 meses: su padrastro.
Una jueza definirá si la muerte de Mateo Giménez, el bebé de 1 año y 9 meses, se investiga como crimen o mala praxis
La magistrada pidió el expediente para estudiarlo y resolver el pedido de prisión preventiva contra el padrastro, Cristian Fragapane (35), imputado por la muerte del bebé
El viernes pasado se realizó la primera audiencia ante la jueza Marina Martín, quien escuchó las teorías sobre la muerte del bebé ocurrida en abril pasado. Para la Fiscalía, el sodero Cristian Gabriel Fragapane (35) debe continuar preso e imputado por homicidio agravado por alevosía, delito que prevé una pena de prisión perpetua.
Por el lado contrario, el abogado defensor Facundo Marquesini apuntó que no se trató de un caso de maltrato infantil sino de una mala praxis de distintos médicos que atendieron a Mateo Giménez en los meses previos a su muerte. La resolución de la jueza será el próximo 18 de junio.
La teoría sobre el crimen del bebé
La Fiscalía de Homicidios basa su hipótesis sobre un caso de maltrato infantil basada en los testimonios de médicos del hospital Notti que asistieron a Mateo Giménez durante sus últimos días y semanas antes. El bebé había sufrido en diciembre una fractura en una de sus piernas, en enero un traumatismo facial y en marzo distintas convulsiones.
La teoría es que murió por el síndrome del bebé sacudido. Es decir, fue zamarreado hasta sufrir graves lesiones internas que terminaron con su vida. Y eso habría ocurrido mientras estaba bajo la guarda de Cristian Fragapane, ya que su madre estaba trabajando en una despensa ubicada próxima a su casa en Luján de Cuyo.
Para probar esto tuvieron en cuenta que los médicos declararon que el bebé no tenía lesiones externas en la piel, descartando que se haya tratado de un traumatismo directo por caída luego de una convulsión. "Ni un accidente de tránsito causa la hemorragia de retinas que tenía Mateo Giménez", aportó uno de los profesionales de la Salud en el expediente.
La postura de la defensa sobre la muerte de la bebé.
El abogado defensor, Facundo Marquesini, descartó que su cliente haya zamarreado al bebé hasta matarlo. Se sostuvo en declaraciones de familiares quienes declararon que Cristian Fragapane jamás tuvo antecedentes de maltrato infantil contra Mateo Giménez. Incluso la madre del pequeño declaró que había puesto cámaras ocultas en la casa para vigilarlo y nunca observó una situación extraña.
Respecto a las lesiones internas compatible con zamarreo, planteó que se podrían haber producido ese 10 de abril cuando trasladaron al bebé a un centro de salud en Luján de Cuyo ya que el pequeño estaba acostado inconsciente en el regazo de su madre, quien a su vez agitaba un pañuelo blanco por la ventana.
Finalmente sospechó que se trató de un caso de mala praxis ya que tanto la madre como el padrastro de Mateo Giménez lo llevaron en reiteradas ocasiones a ser observado por médicos y nunca obtuvieron una respuesta que calmara las convulsiones que presentaba el bebé.