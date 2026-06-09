Una jueza definirá si la muerte de Mateo Giménez, el bebé de 1 año y 9 meses, se investiga como crimen o mala praxis

cristian fragapane crimen bebé Cristian Fragapane arriesga una pena de prisión perpetua por el presunto crimen.

La teoría sobre el crimen del bebé

La Fiscalía de Homicidios basa su hipótesis sobre un caso de maltrato infantil basada en los testimonios de médicos del hospital Notti que asistieron a Mateo Giménez durante sus últimos días y semanas antes. El bebé había sufrido en diciembre una fractura en una de sus piernas, en enero un traumatismo facial y en marzo distintas convulsiones.

La teoría es que murió por el síndrome del bebé sacudido. Es decir, fue zamarreado hasta sufrir graves lesiones internas que terminaron con su vida. Y eso habría ocurrido mientras estaba bajo la guarda de Cristian Fragapane, ya que su madre estaba trabajando en una despensa ubicada próxima a su casa en Luján de Cuyo.

Para probar esto tuvieron en cuenta que los médicos declararon que el bebé no tenía lesiones externas en la piel, descartando que se haya tratado de un traumatismo directo por caída luego de una convulsión. "Ni un accidente de tránsito causa la hemorragia de retinas que tenía Mateo Giménez", aportó uno de los profesionales de la Salud en el expediente.

Notti frente 3.jpg El bebé murió tras varios días de agonía en el Hospital Notti. Diario UNO / Nicolás Ríos

La postura de la defensa sobre la muerte de la bebé.

El abogado defensor, Facundo Marquesini, descartó que su cliente haya zamarreado al bebé hasta matarlo. Se sostuvo en declaraciones de familiares quienes declararon que Cristian Fragapane jamás tuvo antecedentes de maltrato infantil contra Mateo Giménez. Incluso la madre del pequeño declaró que había puesto cámaras ocultas en la casa para vigilarlo y nunca observó una situación extraña.

Respecto a las lesiones internas compatible con zamarreo, planteó que se podrían haber producido ese 10 de abril cuando trasladaron al bebé a un centro de salud en Luján de Cuyo ya que el pequeño estaba acostado inconsciente en el regazo de su madre, quien a su vez agitaba un pañuelo blanco por la ventana.

Finalmente sospechó que se trató de un caso de mala praxis ya que tanto la madre como el padrastro de Mateo Giménez lo llevaron en reiteradas ocasiones a ser observado por médicos y nunca obtuvieron una respuesta que calmara las convulsiones que presentaba el bebé.