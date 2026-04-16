¿Maltrato infantil o desatención médica? Las dudas sobre el niño internado grave en el Hospital Notti

Polo Judicial (11).jpg El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación por presunto maltrato infantil. Foto: Gobierno de Mendoza

¿Maltrato infantil?

Las alarmas que se activaron apuntaron en primera instancia a caso de maltrato infantil. Es que las lesiones que tiene el niño pueden ser compatibles con el síndrome del shaken baby, es decir, un fuerte zamarreo que produce heridas internas en órganos vitales -en este caso, el cerebro-. También se detectó que el pequeño había sido asistido en enero pasado por una fractura en uno de sus pies.

Los investigadores comenzaron a indagar en su entorno familiar. El niño vive con su madre y la pareja de ella en una casa ubicada en Luján de Cuyo. El padre biológico del pequeño ha estado ausente prácticamente desde los 5 meses de vida, según detallaron fuentes ligadas a la causa.

Pero un dato fue clave para comenzar a descreer que hubo maltrato infantil: el pequeño tiene una enfermedad congénita que le produce convulsiones y las lesiones que sufrió también pueden ser compatibles con una caída producida por un ataque de este tipo. Incluso, a los pesquisas les llamó la atención que su hermano mellizo nunca tuvo intervenciones médicas de consideración.

Una chica de 15 años fue apuñalada en una pelea y quedó internada en el Hospital Notti El niño está alojado en terapia intensiva del Hospital Notti.

Este jueves, los padres de los mellizos declararon en la causa penal. Pese a estar separados, ambos confirmaron que ninguno vio en el otro alguna situación de violencia hacia el niño. Lo mismo dijeron sobre la pareja de la madre, hoy mirado de reojo por los investigadores ya que el pequeño se encontraba bajo su guarda cuando fue internado el viernes pasado.

Pero en la declaración de la madre surgió otro punto importante. La mujer afirmó que hace una semana y media el niño fue revisado por un médico pediatra que le diagnosticó un "coagulo en la cabeza" y le dijo que esperara hasta un turno con un neurológico que tenía programado para el 13 de abril -el pequeño se descompensó el 10 de abril-. Es decir, si esta versión es corroborada con otras pruebas, podría existir un caso de desatención médica.

Por estas horas, los investigadores se encuentran revisando el legajo médico y tomando declaración a los distintos médicos que intervinieron con el cuadro de salud del niño. También fueron citados otros parientes en busca de descartar o reforzar la hipótesis de maltrato infantil. En ese sentido, la pareja de la madre no ha sido citado a declarar ya que si se confirma que el menor sufrió golpes se convertiría en el principal sospechoso.