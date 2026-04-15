Un niño de 2 años está internado en grave estado e investigan un caso de maltrato infantil
El niño ingresó al Hospital Notti el viernes pasado con importantes lesiones cerebrales compatibles con maltrato infantil
La investigación nació el viernes pasado cuando el niño de 2 años ingresó a la guardia del Hospital Notti en delicado estado de salud. Los médicos de ese efector público lo estabilizaron y lo dejaron internado en terapia intensiva.
Según detallaron fuentes ligadas a la causa, el pequeño tiene graves lesiones a nivel cerebral que son compatibles con un caso de maltrato infantil, según detectaron desde el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI).
Las dudas en la investigación surgen porque el niño tiene una enfermedad congénita que le producen convulsiones y la lesión que tiene podría haber sido generada por esa patología.
Al mismo tiempo, su hermano mellizo también fue internado aunque por precaución ya que no tenía lesiones de ningún tipo. A esta altura de la investigación, no descartan ninguna hipótesis.
La sospecha sobre el maltrato infantil
Mientras el niño lucha por su vida, la Unidad Fiscal de Homicidios abrió una investigación tras la denuncia que realizaron las autoridades del Hospital Notti. Como primera medida se ordenó una restricción de acercamiento para la madre del niño y su pareja, con quienes convivía cuando quedó internado.
Fuentes judiciales detallaron que existía una internación anterior del niño en el mes de enero pasado. En esa instancia los profesionales del PPMI no detectó indicadores de maltrato infantil, según trascendió.
Fuentes judiciales y policiales adelantaron que hasta el momento no se han decidido detenciones en la investigación por maltrato infantil.