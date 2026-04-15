Un niño de 2 años está internado en grave estado e investigan un caso de maltrato infantil

Las dudas en la investigación surgen porque el niño tiene una enfermedad congénita que le producen convulsiones y la lesión que tiene podría haber sido generada por esa patología.

Al mismo tiempo, su hermano mellizo también fue internado aunque por precaución ya que no tenía lesiones de ningún tipo. A esta altura de la investigación, no descartan ninguna hipótesis.

Polo Judicial (7).jpg El caso de maltrato infantil es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios. Foto: Gobierno de Mendoza

La sospecha sobre el maltrato infantil

Mientras el niño lucha por su vida, la Unidad Fiscal de Homicidios abrió una investigación tras la denuncia que realizaron las autoridades del Hospital Notti. Como primera medida se ordenó una restricción de acercamiento para la madre del niño y su pareja, con quienes convivía cuando quedó internado.

Fuentes judiciales detallaron que existía una internación anterior del niño en el mes de enero pasado. En esa instancia los profesionales del PPMI no detectó indicadores de maltrato infantil, según trascendió.

Fuentes judiciales y policiales adelantaron que hasta el momento no se han decidido detenciones en la investigación por maltrato infantil.