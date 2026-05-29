Volaba una cometa con "hilo chileno" y terminó ahorcando a un niño por accidente

bebe brasil El bebé de un año fue ahorcado por el hilo de la cometa.

El sospechoso prestó auxilio inmediato a la familia tras el suceso. Sin embargo, las autoridades forenses ratificaron la detención del implicado bajo el cargo de homicidio culposo. La investigación policial busca esclarecer las responsabilidades definitivas de este acontecimiento que conmocionó a los vecinos.

Los familiares del menor expresaron una profunda consternación por la pérdida del pequeño en el cochecito donde paseaba. Los habitantes del sector señalaron que la práctica de utilizar elementos abrasivos en los juegos resulta habitual en los cielos de la región. Las discusiones previas con los jóvenes del área no funcionaron para evitar el peligroso hábito.

El traslado de urgencia hacia la Unidad de Cuidados Intensivos de Pampulha resultó en vano debido a la gravedad de las heridas sufridas. Las ceremonias de despedida de la víctima se pautaron en una funeraria local de Belo Horizonte, mientras la comunidad exige un control más estricto sobre estos materiales peligrosos.