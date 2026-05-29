Volaba una cometa con "hilo chileno" y terminó ahorcando a un niño por accidente

La policía de Minas Gerais, Brasil, arrestó a un joven de 19 años por su presunta responsabilidad en la muerte de un pequeño en la localidad de Contagem. El sospechoso utilizaba una cometa equipada con una cuerda altamente peligrosa en una calle del barrio Arvoredo II.
En el territorio de Brasil se conoce bajo el nombre de hilo chileno (linha chilena) o cerol a aquellas variantes de cometas que poseen hilo cortante destinado a competencias recreativas. En estas competencias, un contrincante intenta cortar el hilo del barrilete de su oponente.
Una cometa peligrosa
El elemento cortante causó un daño irreparable en la zona metropolitana de Belo Horizonte. La víctima, un niño de un año y nueve meses, jugaba en la vía pública cuando ocurrió la tragedia. El hilo se enredó con una motocicleta que transitaba por el lugar y terminó por lesionar de forma fatal el cuello del menor.
El sospechoso prestó auxilio inmediato a la familia tras el suceso. Sin embargo, las autoridades forenses ratificaron la detención del implicado bajo el cargo de homicidio culposo. La investigación policial busca esclarecer las responsabilidades definitivas de este acontecimiento que conmocionó a los vecinos.
Los familiares del menor expresaron una profunda consternación por la pérdida del pequeño en el cochecito donde paseaba. Los habitantes del sector señalaron que la práctica de utilizar elementos abrasivos en los juegos resulta habitual en los cielos de la región. Las discusiones previas con los jóvenes del área no funcionaron para evitar el peligroso hábito.
El traslado de urgencia hacia la Unidad de Cuidados Intensivos de Pampulha resultó en vano debido a la gravedad de las heridas sufridas. Las ceremonias de despedida de la víctima se pautaron en una funeraria local de Belo Horizonte, mientras la comunidad exige un control más estricto sobre estos materiales peligrosos.