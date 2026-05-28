Estados Unidos ya tiene "las piezas en su lugar" para invadir Cuba

Los preparativos para invadir Cuba

trump cuba Trump quiere que Estados Unidos intervenga en Cuba desde hace meses.

La flota actual incluye al grupo de combate del portaaviones USS Nimitz, que ingresó a la zona recientemente junto a destructores y cruceros con capacidad de lanzar proyectiles guiados.

Asimismo, aeronaves de vigilancia y vehículos aéreos no tripulados controlan el espacio circundante de manera constante. Buques con miles de infantes de marina aguardan cerca de Virginia para un eventual relevo de embarcaciones.

La llegada del portaaviones coincidió con el procesamiento judicial de Raúl Castro, un hecho interpretado por analistas como una demostración de poder. Los aviones de combate situados en Florida y Puerto Rico complementarían las misiones destinadas a neutralizar defensas aéreas locales.

La continuidad de las operaciones genera complicaciones logísticas para el personal naval. Varias naves principales acumularon meses en el mar, un período que superó las rotaciones habituales de la milicia. La prolongación de las tareas cerca de Cuba puede generar problemas si la Casa Blanca no toma una decisión sobre el futuro de la isla en las próximas semanas.