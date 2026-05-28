Estados Unidos fabrica el primer cemento sin piedra caliza y soluciona el gran problema del sector de la construcción

Actualmente, el cemento de Estados Unidos se fabrica principalmente a partir de piedra caliza, una materia prima abundante y fácil de procesar, aunque con una desventaja química evidente: gran parte de su composición contiene carbono que termina liberándose a la atmósfera durante la producción industrial. El proceso tradicional exige calentar la caliza a más de 1.500 °C para obtener cal viva, uno de los componentes fundamentales del cemento.

Solo esa transformación puede liberar alrededor de 500 kilos de CO por cada tonelada métrica producida, sin considerar las emisiones derivadas de la enorme energía que requieren los hornos industriales. El cemento no solo construye ciudades, también genera cerca del 4,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, una huella climática comparable a la de todos los automóviles de pasajeros del planeta juntos.

Cemento

Los beneficios de este cemento

El hallazgo propone reemplazar la caliza tradicional por rocas silicatadas ricas en calcio, como el basalto o el gabro. La caliza libera grandes cantidades de CO al calentarse, el basalto, no. El desafío sigue siendo económico. El cemento es extremadamente barato, alrededor de 150 euros por tonelada, y toda la construcción moderna depende de un sistema optimizado para producirlo rápido y barato. Cambiar la materia prima implica modificar cadenas logísticas, extracción minera y escalamiento industrial.

Los beneficios son: