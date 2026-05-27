"Por mi familia mato y muero": Asesinaron de un tiro a su pareja embarazada, el hombre sobrevivió y amenazó a los asesinos

A una semana de la balacera, el hombre de 30 años utilizó su cuenta de Facebook para apuntar contra quienes considera responsables del crimen.

“Yo no hago denuncia, agárrense bien el o... que les voy a extinguir a toda su familia”, escribió en una de las publicaciones difundidas desde el hospital.

En otro mensaje confirmó además que Mariana estaba embarazada al momento del ataque. “Manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo, ahora ajo y agua”, expresó.

Uribe también reiteró públicamente la postura que ya había sostenido cuando fue interrogado por investigadores en el Hospital Regional, donde evitó brindar información sobre los autores de la balacera. “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante”, publicó.

Horas más tarde compartió una foto desde la cama del hospital en la que se lo observa herido y volvió a lanzar amenazas. “Así me dejaron, pero ustedes se van para el cajón y los re pago. Por mi familia mato y muero”, escribió.

Con el avance de la investigación comenzó además a reconstruirse una hipótesis sobre lo que ocurrió antes del asesinato de Mariana Calfuquir.

Según información publicada por ADNSUR, aquella tarde Uribe habría ido hasta la vivienda de uno de los hombres que semanas antes había sido allanado durante el megaoperativo realizado entre el 30 de abril y el 1 de mayo en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con esa versión, el hombre habría llegado para reclamar dinero relacionado con un hecho delictivo que presuntamente habrían cometido juntos y exigir “su parte”.

Según las fuentes consultadas por la investigación, el sospechoso le habría respondido: “Acá tenés tu parte”, antes de dispararle directamente en la cabeza a Mariana, que permanecía dentro del vehículo.

embarazada tn.com.ar

La brutalidad del ataque habría sorprendido incluso a Uribe. “Pará, ¿por qué la mataste? Dejame ir”, habría reaccionado inmediatamente después del disparo mortal.

Pero el ataque continuó. Según la reconstrucción de los investigadores, el agresor le respondió: “Andate con este regalito”, antes de efectuar otro disparo que impactó en el abdomen de Uribe.

A pesar de estar gravemente herido, Uribe logró conducir varios minutos hasta llegar a la Seccional Séptima del barrio Abásolo para pedir ayuda.

Sin embargo, cuando los efectivos se acercaron al vehículo descubrieron que Mariana Calfuquir ya había muerto producto de las heridas sufridas, principalmente un disparo en la cabeza.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internado estable y con un tubo de tórax colocado, según confirmaron fuentes médicas.

Fuente: tn.com.ar