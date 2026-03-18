Una pareja terminó detenida en la madrugada de este miércoles minutos después de un crimen ocurrido en Las Heras. La víctima fatal, de 23 años, recibió un disparo en el cuello que terminó con su vida al instante.
Asesinaron a un joven de 23 años de un disparo en Las Heras y detuvieron a una pareja por el crimen
Un hombre y una mujer son los primeros sospechosos del crimen ocurrido durante la madrugada
Según la información que suministro el Ministerio de Seguridad, el episodio ocurrió pasada la medianoche en el interior de barrio Buena Vista, en Las Heras. Un grupo de personas protagonizó una pelea en un descampado ubicado en el interior del barriada.
La peor parte de la riña se la llevo Leandro David Ontivero (23), quien cayó desplomado al suelo tras recibir un disparo a la altura del cuello. Sus familiares llamaron al 911 y solicitaron una ambulancia, pero los médicos no pudieron hacer más que constatar su deceso.
Policía Científica levantó 3 vainas servidas en el lugar del crimen, mientras que efectivos de Investigaciones comenzaron a levantar testimonios que apuntaron contra una pareja como la principal sospechosa.
Minutos después se realizaron allanamientos en el interior de ese barrio de Las Heras donde se incautaron 3 armas de fuego, varios teléfonos celulares y se capturó a un hombre y una mujer que podrían ser imputados por el crimen.