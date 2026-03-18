Asesinaron a un joven de 23 años de un disparo en Las Heras y detuvieron a una pareja por el crimen

Según la información que suministro el Ministerio de Seguridad, el episodio ocurrió pasada la medianoche en el interior de barrio Buena Vista, en Las Heras. Un grupo de personas protagonizó una pelea en un descampado ubicado en el interior del barriada.

La peor parte de la riña se la llevo Leandro David Ontivero (23), quien cayó desplomado al suelo tras recibir un disparo a la altura del cuello. Sus familiares llamaron al 911 y solicitaron una ambulancia, pero los médicos no pudieron hacer más que constatar su deceso.