Daniel Ponce, alias "El Bocadito", fue detenido en Luján cuando era buscado por un crimen ocurrido en el barrio Campo Papa en Godoy Cruz en 2025, según información divulgada este martes por el Ministerio de Seguridad.
Detuvieron al "Bocadito" acusado por un crimen en Godoy Cruz
Daniel Ponce, alias "El Bocadito", era buscado por el crimen de Leonardo Montecino, ocurrido en septiembre de 2025, por un ataque con arma blanca
La detención se concretó en plena calle en inmediaciones del barrio Vertientes del Pedemonte, en Luján, tras una serie de averiguaciones que permitieron a los investigadores establecer su paradero.
Ponce, más conocido como "El Bocadito", es considerado el único sospechoso del crimen de Leonardo Nazareno Montecino Chávez, ocurrido en septiembre del 2025 en el Campo Papa.
El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.
Según la reconstrucción de los hechos, Montecino Chávez fue atacado en la calle Darwin 2000 de Godoy Cruz.
Durante una discusión recibió una herida fatal causada con un arma blanca.
Tras la detención, el acusado del crimen fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.