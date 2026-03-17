Detuvieron al "Bocadito" acusado por un crimen en Godoy Cruz

Detenido-Crimen El detenido por el crimen en el Campo Papa fue llevado al Polo Judicial.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

Según la reconstrucción de los hechos, Montecino Chávez fue atacado en la calle Darwin 2000 de Godoy Cruz.

Durante una discusión recibió una herida fatal causada con un arma blanca.

Tras la detención, el acusado del crimen fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.