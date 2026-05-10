Terror en Missouri: denunciaron la desaparición de su hijo, pero lo habían enterrado en su patio

¿Qué ocurrirá con los padres?

Tras este hecho, los padres fueron señalados como los principales sospechosos del crimen y están detenidos en una cárcel del condado de Texas sin derecho a fianza. Se trata de Chaun Asbury, de 42 años, y Tamala Asbury, de 45, quienes ahora están acusados de asesinato en segundo grado, asalto doméstico, abuso o negligencia de un niño que resultó en la muerte y abandono de un cadáver.

Padres asesinos Missouri Chaun Asbury, de 42 años, y Tamala Asbury, de 45, están acusados de asesinato en segundo grado, asalto doméstico, abuso o negligencia de un niño que resultó en la muerte y abandono de un cadáver. Canva

También pesan sobre ambos progenitores cargos de abuso y negligencia por las condiciones en las que mantenían al resto de sus hijos vivos.

"Cuando las fuerzas del orden se acercaron a la residencia, un hombre adulto identificado como Chaun Asbury intentó huir y fue detenido", explicaron desde la Oficina del Sheriff del Condado de Texas en un comunicado de prensa.

“Una mujer adulta identificada como Tamala Asbury salió de la residencia y fue detenida”, agregaron. Además, cuando la policía ingresó al hogar encontraron 3 menores en condiciones de abuso y abandono.

Estos 3 menores fueron encontrados “encerrado en un cobertizo sin servicios públicos, atados a una cama", aseguraron desde la oficina del sheriff. Además, estaban gravemente desnutridos y tuvieron que recibir atención médica urgente.

La vivienda no contaba con servicios públicos ni alcantarillado, y encontraron evidencia de abuso físico y restricción física innecesaria para los niños.

El jefe adjunto Rowdy Douglas, dijo: "Una vez que detuvieron a los padres, recuperamos a los niños. Empezamos a ver el estado en el que se encontraban. Estaban muy desnutridos, sucios y obviamente muy asustados. El hospital nos dijo que el más pequeño probablemente estaría a un día o dos de morir también".

Policía Estados Unidos La policía encontró el cuerpo del hijo desaparecido enterrado en el patio.

Pero lo peor estaba por suceder minutos después cuando los policías decidieron inspeccionar el patio, ya que encontraron "restos esqueléticos en una tumba poco profunda en la propiedad", se puede leer el comunicado de la oficina del sheriff.

Al realizarle pericias al cuerpo, pudieron constatar que se trataba del adolescente de 18 años César Asbury, a quién sus padres habían reportado como desaparecido el año pasado. La pareja le había dicho a la Policía que creía que el joven se había fugado.