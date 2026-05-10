El presidente del Consejo de Arbolado Público aseguró que hay que sacar de inmediato los árboles dañados

Los municipios están obligados a erradicar los árboles peligrosos

La muerte del joven en Olascoaga y Dorrego volvió a poner el foco sobre el mantenimiento del arbolado público en Mendoza y sobre la responsabilidad estatal en la prevención de accidentes.

Según explicó Carrieri, el relevamiento del Sistema de Gestión Digital del Arbolado Público se realizó calle por calle y permitió identificar ejemplares con riesgo de caída a partir de señales visibles como troncos huecos, árboles secos, ramas debilitadas o estructuras dañadas.

“Se hizo el censo para hacer un proyecto de erradicación de todos los árboles que están en malas condiciones”, sostuvo el presidente del Consejo de Defensa del Arbolado Público. Y agregó: “La ley dice que se debe erradicar cualquier árbol que esté en situación peligrosa inmediatamente”.

Carrieri remarcó que la responsabilidad principal recae sobre los municipios, que son los encargados del mantenimiento del arbolado público. “No pueden haber en la calle árboles en situación peligrosa”, insistió.

El ingeniero aclaró además que la nueva ley de arbolado, que comenzó a aplicarse este año, no modificó ese punto. Según indicó, tanto la normativa anterior como la actual habilitaban a los municipios a sacar árboles en mal estado sin necesidad de mayores autorizaciones.

Además, explicó que el principal cambio que introdujo la ley es que actualmente los municipios tienen más autonomía para decidir sobre las erradicaciones.

Cuáles son las especies de árboles más comprometidas en Mendoza

El censo del arbolado detectó 187 especies diferentes en Mendoza. Entre ellas, el Fresno Europeo aparece como la más afectada, principalmente porque es la especie predominante en calles y veredas de la provincia.

De acuerdo con el informe oficial, muchos ejemplares presentan problemas vinculados con estrés hídrico y con podas inadecuadas que debilitan su estructura con el paso de los años.

Carrieri explicó que el deterioro puede tener distintas causas y recordó que los árboles también cumplen ciclos biológicos. “Los árboles son seres vivos. Nacen, crecen y mueren”, resumió.

En el caso de los álamos, señaló que tienen una vida útil relativamente corta y que, al envejecer, se vuelven más frágiles y propensos a quebrarse o caer durante tormentas o Zonda. Aunque aclaró que hace tiempo dejaron de plantarse en calles urbanas, todavía quedan ejemplares antiguos en distintos departamentos.

Otro dato interesante que explicó Carrieri es que los árboles de Ciudad crecen en un entorno de cemento, entonces, muchas veces las raíces se extienden de modo irregular, buscando el agua, o bien, no tienen espacio para terminar de desarrollarse. De esta manera el árbol parece sano, pero en verdad es un ejemplar que podría resultar problemático.

En los últimos ocho meses, en Mendoza se registraron tres muertes y cuatro personas heridas por caída de árboles y ramas durante tormentas y episodios de viento Zonda. El caso más reciente fue el del joven fallecido en Las Heras, pero hubo otros accidentes fatales en distintos puntos de la provincia que volvieron a encender las alarmas sobre el estado del arbolado público.