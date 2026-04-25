La Policía lo obligó a convertirse en un informante y los narcos terminaron cometiendo su atroz crimen

Nueva York-seguridad-estados unidos-efe2.webp La Policía de Estados Unidos tuvo responsabilidad en el crimen.

De informante a víctima de un crimen

Chad MacDonald realizó al menos una compra supervisada y proporcionó información sobre el narcotráfico local de metanfetaminas. Sin embargo, su identidad como informante se filtró rápidamente en los círculos de dealers. Lo etiquetaron como “soplón” y comenzaron a amenazarlo.

A pesar de que la Policía terminó su colaboración formal poco antes del fatal desenlace, el daño ya estaba hecho. El adolescente, aterrorizado, se refugió en hoteles transitorios y evitó su casa, consciente del peligro inminente que enfrentaba por haber cooperado con las autoridades.

El 1 de marzo de 1998, el adolescente y su novia, también menor de edad, fueron llevados a una casa controlada por miembros de una pandilla. Los sometieron a una tortura brutal. La joven fue violada, golpeada y baleada en la mandíbula, pero sobrevivió milagrosamente y logró dar testimonio clave. Chad MacDonald, en cambio, fue atado, golpeado salvajemente, estrangulado y torturado durante horas. Su cuerpo apareció 3 días después del crimen en un callejón .

Tres miembros de una banda de narcotraficantes fueron arrestados y juzgados por el crimen. En 1999 y 2001, un jurado los condenó por tortura y homicidio, enfrentando posibles penas de muerte o cadena perpetua. En tanto que la familia del adolescente asesinado Chad demandó a la ciudad y se acordó pagar un millón de dólares a la madre como parte de un acuerdo extrajudicial.