La peor masacre: cometió el crimen de 8 niños en una juntada familiar

Embed Shreveport, Louisiana Video footage has surfaced showing Shamar Elkins allegedly running on foot right after the Cedar Grove incident this morning before the police chase



VC: MrsVirgo Thompson pic.twitter.com/DJ5mFeTp1E — Shade Room Louisiana (@ShadeSwla) April 19, 2026

Masacre familiar

La masacre comenzó cerca de las 6 en la casa donde Shamar Elkins disparó primero a su esposa, Shaneiqua Pugh, de 34 años, quien quedó en estado crítico. Posteriormente, se dirigió a otra vivienda vecina donde abrió fuego contra los niños que se encontraban reunidos en lo que parecía una típica mañana familiar. Los menores fueron ejecutados de manera sistemática.

Según el vocero de la Policía de Estados Unidos, se trató de un “disturbio doméstico”. Shamar Elkins, tras cometer la masacre, robó un vehículo y escapó, iniciando una persecución que terminó en una iglesia cercana donde murió en un enfrentamiento con los agentes.

shamar elkins mascare estados unidos 2 El autor de la masacre y sus hijos que asesinó.

Las víctimas fueron identificadas como 8 niños que tenían entre 3 y 11 años. Siete de los ocho niños eran hijos directos del autor del crimen múltiple, mientras que el octavo era un primo o familiar cercano. Además de los menores fallecidos, 2 mujeres adultas fueron baleadas en la cabeza y permanecen hospitalizadas en condición grave.

Shamar Elkins, de 31 años, era un veterano de la Guardia Nacional de Luisiana y padre dedicado en apariencia. En sus redes sociales se mostraba como un hombre creyente y amoroso: publicaba videos de recitales escolares, diplomas de progreso académico y fotos familiares en la iglesia. Apenas días antes de la masacre, compartió una imagen de una “pequeña cita a solas” con su hija mayor. Sin embargo, también escribía oraciones pidiendo por su salud mental y confesaba luchar contra “pensamientos oscuros” y ansiedad.