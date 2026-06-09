La adolescente Luciana, que era buscada en Córdoba, fue encontrada sana y salva

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuinterosJP/status/2064433402938626326&partner=&hide_thread=false ENCONTRAMOS A LUCIANA SANA Y SALVA.

La Fiscalía de Jesús Maria dará detalles de la causa judicial.

Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra @PoliciaCbaOf, al @MPFCordoba y a toda la… pic.twitter.com/9FHw4pbVkV — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) June 9, 2026

La encontraron en una casa abandonada

En diálogo con TN, el secretario de Gobierno de Colonia Caroya confirmó que Luciana estaba en una casa abandonada de Jesús María, ubicada frente al edificio de los Tribunales, a 6 kilómetros de Colonia Caroya. “Estaba con otra persona”, indicó César Seculini.

"Está en buen estado de salud. Está en el hospital atendiéndose. La familia pide respeto por su privacidad. Le di personalmente la noticia a su mamá”, expresó el ministro Quinteros en diálogo con la prensa. También dijo que “no hubo intervención de adultos”.

Elena, la madre de Luciana, confirmó que la adolescente se encuentra con contención psicológica.

El ministro dijo que la joven fue encontrada en “un lugar poblado” de la ciudad de Jesús María. “No fue en un descampado”, aclaró.

El Alerta Sofía se puso en marcha formalmente durante la mañana de este martes debido a las circunstancias del caso. La menor buscada fhabía sido vista por última vez el lunes 8 de junio cerca de las 12.30, momento exacto en que salió de la escuela a la que asiste.

La investigación penal mantenía abiertas diversas líneas de análisis y no descartaba hipótesis sobre los motivos de la ausencia. Los familiares directos señalaron que la conducta eracompletamente ajena a sus costumbres habituales, ya que mantenía una relación diaria muy estrecha con su madre, quien acostumbra a retirarla de la escuela de manera presencial.