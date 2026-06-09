Búsqueda desesperada en Córdoba por la desaparición de una adolescente de 15 años

DESAPARICIÓN DE LUCIANA BARRIOS EN COLONIA CAROYA: HABLÓ EL MINISTRO DE SEGURIDAD DESAPARICIÓN DE LUCIANA BARRIOS EN COLONIA CAROYA: HABLÓ EL MINISTRO DE SEGURIDAD

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María dispuso el secreto de sumario. Las autoridades explicaron que este mecanismo nacional de emergencia rápida se aplica únicamente en situaciones donde la integridad de los menores de edad puede considerarse en alto riesgo inminente, agilizando la difusión pública masiva.

El operativo para hallar a la adolescente desaparecida

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, se trasladó hasta la zona para coordinar las tareas operativas en el terreno. Según confirmaron las fuentes oficiales, los rastrillajes integran a unos 90 efectivos de la Policía de Córdoba, 25 unidades móviles terrestres, drones de observación y un helicóptero sanitario para dar apoyo aéreo.

Las inspecciones de campo se concentran en las localidades vecinas de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate. Además, un equipo especializado trabaja en el análisis técnico de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para reconstruir el recorrido preciso que realizó la joven luego de abandonar el edificio escolar junto a sus compañeros.

Luciana Aylén Barrios Alarcón 2 La menor es de contextura delgada, mide 1,60 metros de estatura, posee tez trigueña y cabello largo color negro.

El abogado representativo de la familia, Luis Gutiérrez, detalló a la prensa que el teléfono celular de la menor se apagó inmediatamente después de dejar la escuela. "Salió del colegio y su celular se apagó cerca de las 12.30", precisó el letrado, quien añadió que también fueron desactivadas las cuentas personales de sus redes sociales.

Hipótesis sobre la adolescente desaparecida

La investigación penal mantiene abiertas diversas líneas de análisis y no descarta hipótesis sobre los motivos de la ausencia. Los familiares directos señalaron que la conducta es completamente ajena a sus costumbres habituales, ya que mantenía una relación diaria muy estrecha con su madre, quien acostumbra a retirarla de la escuela de manera presencial.

"La mamá me manifestó que siempre estaban juntas. Por eso le pareció tan raro cuando no le contestó el celular a la hora en la que habían quedado en encontrarse", remarcó el abogado Gutiérrez, apelando a la responsabilidad comunitaria para evitar la propagación de informaciones falsas en plataformas digitales que entorpezcan el proceso de la justicia.

La Policía suministró la descripción física de Luciana para facilitar el reconocimiento civil. La menor es de contextura delgada, mide 1,60 metros de estatura, posee tez trigueña y cabello largo color negro; al momento de desaparecer vestía un pantalón de jean azul, buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes. Las autoridades judiciales solicitaron que cualquier dato certero sea comunicado de inmediato a las líneas telefónicas de la Fiscalía de Jesús María (03525-421639), al servicio de emergencias 911, o ante la dependencia policial más cercana al domicilio.