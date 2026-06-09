Salud implementó pulseras digitales para evitar errores en la identificación de recién nacidos

recien nacido pulsera digital bebe La vinculación con la pulsera digital es madre-hijo.

Cómo funcionan las pulseras

Según explicaron desde el Gobierno, las pulseras se generan digitalmente a partir del escaneo del DNI de la paciente. De esta manera, la identificación incluye nombre y apellido, número de documento, fecha y hora de internación. Una vez producido el nacimiento, se imprime la correspondiente pulsera para el recién nacido, que queda vinculada directamente a la de su madre.

El objetivo es evitar errores asociados a los sistemas manuales de identificación, que dependían de la escritura a mano de datos personales y podían derivar en problemas administrativos o confusiones en la confección de certificados.

"Todas las madres y los recién nacidos de las 7 maternidades públicas de Mendoza quedarán identificados digitalmente desde el momento del parto", sostuvo Montero, quien destacó que la herramienta forma parte del proceso de transformación digital que impulsa la Provincia en el sistema sanitario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2064423427092480012?s=48&partner=&hide_thread=false Hoy visitamos en el Hospital Lagomaggiore a Daiana y Agustín, papás del recién nacido Owen. Es el primer bebé del sistema público de salud en ser identificado con pulseras inviolables y trazabilidad digital.



Incorporamos esta tecnología en todas las maternidades públicas de… pic.twitter.com/YSxBBNjcZa — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 9, 2026

Desde Salud explicaron que esta medida minimizará errores

Desde Salud explicaron que la incorporación de esta tecnología permite reducir al mínimo las posibilidades de errores derivados de transcripciones incorrectas, caligrafías ilegibles o consignación equivocada de datos personales.

Además, las nuevas pulseras cuentan con códigos QR que permitirán incorporar futuras funcionalidades vinculadas a la historia clínica digital. Entre ellas, la posibilidad de asociar información médica relevante como grupo sanguíneo, alergias o antecedentes clínicos.

pulsera digital bebes recien nacidos Las pulseras son emitidas con un código QR.

Otro de los aspectos destacados por las autoridades es que Mendoza implementó el sistema en la totalidad de las maternidades públicas, lo que permite unificar criterios de identificación y garantizar las mismas condiciones de seguridad para todas las familias que se atienden en hospitales provinciales.

La iniciativa se encuentra respaldada por la legislación nacional y provincial que establece la obligatoriedad de identificar a los recién nacidos desde el nacimiento y apunta a fortalecer el derecho a la identidad mediante herramientas digitales de trazabilidad y control.