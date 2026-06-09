Las maternidades públicas comenzaron a utilizar un nuevo sistema de identificación digital para madres y recién nacidos que busca eliminar errores en los registros y reforzar la seguridad neonatal desde el momento del nacimiento. Así lo anunció este martes el gobernador Alfredo Cornejo en sus redes sociales.
Salud implementó pulseras digitales para evitar errores en la identificación de recién nacidos
El sistema ya funciona en las 7 maternidades. Las pulseras vinculan a cada bebé con su madre desde el momento del parto y reemplazan el registro manual
La medida ya está operativa en las 7 maternidades públicas de la provincia y consiste en la utilización de pulseras inviolables confeccionadas mediante tecnología de impresión térmica, que permiten vincular de manera automática e inmediata a cada bebé con su madre.
El nuevo sistema fue presentado durante una recorrida realizada en el hospital Lagomaggiore por el mandatario y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, quienes supervisaron el funcionamiento de los equipos incorporados por la cartera sanitaria.
Cómo funcionan las pulseras
Según explicaron desde el Gobierno, las pulseras se generan digitalmente a partir del escaneo del DNI de la paciente. De esta manera, la identificación incluye nombre y apellido, número de documento, fecha y hora de internación. Una vez producido el nacimiento, se imprime la correspondiente pulsera para el recién nacido, que queda vinculada directamente a la de su madre.
El objetivo es evitar errores asociados a los sistemas manuales de identificación, que dependían de la escritura a mano de datos personales y podían derivar en problemas administrativos o confusiones en la confección de certificados.
"Todas las madres y los recién nacidos de las 7 maternidades públicas de Mendoza quedarán identificados digitalmente desde el momento del parto", sostuvo Montero, quien destacó que la herramienta forma parte del proceso de transformación digital que impulsa la Provincia en el sistema sanitario.
Desde Salud explicaron que esta medida minimizará errores
Desde Salud explicaron que la incorporación de esta tecnología permite reducir al mínimo las posibilidades de errores derivados de transcripciones incorrectas, caligrafías ilegibles o consignación equivocada de datos personales.
Además, las nuevas pulseras cuentan con códigos QR que permitirán incorporar futuras funcionalidades vinculadas a la historia clínica digital. Entre ellas, la posibilidad de asociar información médica relevante como grupo sanguíneo, alergias o antecedentes clínicos.
Otro de los aspectos destacados por las autoridades es que Mendoza implementó el sistema en la totalidad de las maternidades públicas, lo que permite unificar criterios de identificación y garantizar las mismas condiciones de seguridad para todas las familias que se atienden en hospitales provinciales.
La iniciativa se encuentra respaldada por la legislación nacional y provincial que establece la obligatoriedad de identificar a los recién nacidos desde el nacimiento y apunta a fortalecer el derecho a la identidad mediante herramientas digitales de trazabilidad y control.