Un brutal caso de maltrato animal generó conmoción en Bahía Blanca luego de que dos jóvenes fueran denunciados por matar a patadas a una nutria y registrar toda la secuencia en un video que se viralizó en redes sociales.
Mataron a golpes a una nutria, se filmaron y fueron denunciados: "Alto escabeche"
Los dos jóvenes quedaron escrachado por el video que ellos mismos filmaron durante el acto de maltrato animal
Los involucrados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, dos jóvenes de 18 años oriundos de Coronel Suárez quienes quedaron en el centro de la investigación tras la difusión de las imágenes.
Según comunicaron fuentes vinculadas a la investigación, el hecho derivó en una denuncia penal impulsada por la Fundación Grupo Alianza Animal, cuya presidenta, Morena Loncaric, aportó a la Justicia la información reunida tras la viralización del video donde se evidencia el maltrato animal.
El maltrato animal que ellos mismos filmaron
“Hoy me levanté a la mañana y mandaron en el grupo una chica que había subido este incidente de maltrato animal, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquetado para que difundamos”, expresó Loncaric en declaraciones con La Brújula 24.
El animal atacado era un coipo, una especie conocida popularmente como nutria, que ya había sido buscada días atrás por personal de Zoonosis para intentar rescatarla. La pieza audiovisual captó a Bautista Bravo golpeando reiteradamente al animal, mientras que Imanol Santerre era el encargado de filmar el repudiable hecho. No sólo eso, sino que también se burlaban de la situación con frases como: "Alto escabeche, compa".
Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado para colaborar con la investigación judicial y acompañar el avance de la causa. Además, manifestó que la violencia contra los animales “exige una respuesta firme por parte del Estado”.
La investigación por maltrato animal continúa mientras crece el repudio social por el episodio y distintas organizaciones protectoras de animales reclaman sanciones para los responsables.