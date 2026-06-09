Mataron a golpes a una nutria, se filmaron y fueron denunciados: "Alto escabeche"

Embed Estos HDP son los que mataron la nutria qué se encontraba perdida en Bahía Blanca....compartan pic.twitter.com/grLXoRtu4l — El Quinto Poder (@Elquintopoder5) June 9, 2026

El maltrato animal que ellos mismos filmaron

“Hoy me levanté a la mañana y mandaron en el grupo una chica que había subido este incidente de maltrato animal, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquetado para que difundamos”, expresó Loncaric en declaraciones con La Brújula 24.

El animal atacado era un coipo, una especie conocida popularmente como nutria, que ya había sido buscada días atrás por personal de Zoonosis para intentar rescatarla. La pieza audiovisual captó a Bautista Bravo golpeando reiteradamente al animal, mientras que Imanol Santerre era el encargado de filmar el repudiable hecho. No sólo eso, sino que también se burlaban de la situación con frases como: "Alto escabeche, compa".

Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado para colaborar con la investigación judicial y acompañar el avance de la causa. Además, manifestó que la violencia contra los animales “exige una respuesta firme por parte del Estado”.

La investigación por maltrato animal continúa mientras crece el repudio social por el episodio y distintas organizaciones protectoras de animales reclaman sanciones para los responsables.