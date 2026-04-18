La foto que quebró al repartidor de FedEx que cometió el crimen de una niña de 7 años

crimen tanner horner 3 El repartidor confesó el crimen ante las pruebas abrumadoras.

El crimen de la niña en Estados Unidos

El 30 de noviembre de 2022 en una zona rural de Texas, el repartidor de FedEx llegó a la casa de la víctima para entregar un paquete de Navidad: un set de muñecas Barbie. Según su declaración inicial, al dar marcha atrás con la camioneta golpeó accidentalmente a la niña, que salió ilesa pero asustada.

En lugar de pedir ayuda, la subió al vehículo por temor a que contara lo sucedido a su padre. Lo que siguió fue un horror calculado: la amenazó y, minutos después, la estranguló con sus manos dentro de la misma camioneta donde había sido grabada. El cuerpo desnudo de la niña fue hallado 2 días después en un río cercano.

La versión de Tanner Horner siempre fue que actuó en un ataque de pánico y que intentó romperle el cuello sin éxito antes de estrangularla. Sin embargo, la evidencia recolectada por la fiscalía demostró lo contrario.

crimen tanner horner La imagen que reveló el instante previo al crimen.

Los investigadores encontraron ADN masculino en lugares incompatibles con una simple caída y las grabaciones de audio y video de la camioneta revelaron que el conductor no parecía alterado. Tanner Horner incluso condujo el día siguiente por la zona donde buscaban a la niña, fingiendo sorpresa ante los voluntarios.

La foto que más impacto causó en la sala fue la que capturó los últimos momentos de Athena Strand con vida. En la imagen en blanco y negro, la niña mira fijamente al frente desde la parte trasera de la camioneta, mientras el repartidor permanece sereno al volante. Los fiscales la presentaron para mostrar que no hubo “pánico” alguno.

El 7 de abril de 2026, Tanner Horner sorprendió a todos al declararse culpable del crimen antes de que el jurado escuchara los testimonios completos. El juez ordenó pasar directamente a la fase de sentencia. Ahora, un jurado decide si el repartidor recibe la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional.