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El restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrió sus puertas con un evento emotivo y familiar

Coraje, el restaurante que Agustina Gandolfo tiene en Italia abrió una sede en Mendoza. El suegro de Lautaro Martínez está al frente del emprendimiento

Carolina Baroffio
Por Carolina Baroffio
La familia de Agustina Gandolfo está al frente del proyecto enoturístico Cittanina que incluye el restaurante Coraje. Aquí, Andrés Coco Gandolfo junto a su esposa Alejandra Flores y su hija Luciana.

La familia de Agustina Gandolfo está al frente del proyecto enoturístico Cittanina que incluye el restaurante Coraje. Aquí, Andrés "Coco" Gandolfo junto a su esposa Alejandra Flores y su hija Luciana.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrió oficialmente sus puertas este viernes. Se trata de una sede en Mendoza del emprendimiento gastronómico que la mujer del futbolista, mendocina ella, tiene en Milán, Italia, donde vive con su esposo y sus dos pequeños hijos.

A su vez, Coraje Mendoza forma parte de un proyecto enoturístico que está desarrollando en Las Compuertas, Luján de Cuyo, el papá de la influencer. Bajo el paraguas de Cittanina, los vinos de su yerno y goleador de la Selección Argentina, Andrés "Coco" Gandolfo soñó con un lugar de disfrute para mendocinos y turistas que fusione esos vinos con gastronomía de excelencia.

Más adelante, la idea es sumar un lodge al predio de viñedos cuyas 17 hectáreas tienen una vista privilegiada a la Cordillera de los Andes.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza
El restaurante Coraje Mendoza forma parte de un proyecto familiar de enoturismo que tienen Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Las Compuertas, Luján de Cuyo.

El restaurante Coraje Mendoza forma parte de un proyecto familiar de enoturismo que tienen Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Las Compuertas, Luján de Cuyo.

Si bien el restaurante Coraje lleva unas semanas funcionando -es gestionado por el Grupo Broda de la familia Barbera con larga trayectoria gastronómica-, el viernes tuvo su inauguración formal y se trató de un encuentro íntimo y familiar que no buscó las luces de la fama sino más bien el brindis del logro compartido.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo no pudieron estar presentes debido a los compromisos futbolísticos del delantero del Inter de Milán.

Una apertura íntima y familiar

El atardecer del viernes envolvió de calor y emociones la reunión que ofreció un clima familiar y de celebración justo en el Día del Malbec. El anfitrión Andrés "Coco" Gandolfo (50) estuvo acompañado de su esposa María Alejandra Flores y una de sus hijas, la más chica Luciana (17).

Los afectos se extendieron a su mamá Irma, primos, sobrinos, colegas y amigos de "Coco", quien lleva 30 años dedicado al mundo industrial del oil&gas y la minería y ahora debuta como emprendedor turístico.

También asistió al evento la presidenta del Emetur (Ente Turismo Mendoza), Gabriela Testa, quien destacó la importancia de las inversiones privadas en la provincia "que generan trabajo y más desarrollo turístico".

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Gabriela Testa, Andrés "Coco" Gandolfo y Santiago Barbera
La presidenta del Emetur, Gabriela Testa asistió a la inauguración del restaurante. Aquí brinda con

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa asistió a la inauguración del restaurante. Aquí brinda con "Coco" Gandolfo y Santiago Barbera.

Los arquitectos del restaurante Coraje Mendoza -cuya estructura combina la madera con el metal y prioriza la vista a la naturaleza- se encontraron con sus pares paisajistas que diseñaron los jardines del lugar cuya vegetación es 100% comestible. Alejandro Grinberg y Silvia Salustro se unieron en un brindis con Silvana Martín y Patricia Badino.

El arte ocupa un lugar central en este emprendimiento gastronómico, y las obras escultóricas imprimen el cariño familiar ya que son autoría del genial Miguel Gandolfo, primo hermano de "Coco", y de su mujer la reconocida artista visual Laura Valdivieso.

Un restaurante de bodega con precios de menú accesibles

Durante la inauguración del restaurante hubo intervenciones musicales a cargo del violinista Ccesco (Fran Delgado). Se degustaron los vinos Cittanina de Lautaro Martínez, ambas etiquetas Pasión y Coraje creadas por el enólogo Federico Isgró, en un maridaje de cocina gourmet de sabores argentinos.

Coraje Mendoza elabora platos regionales con delicias de la gastronomía italiana que caracteriza a la familia de los Barbera. La carta se distingue por tener precios accesibles, ya que la idea del suegro de Lautaro Martínez es "que no sientas que los restaurantes de bodega son exclusivos para turistas de afuera, son imposibles de pagar".

De hecho, el menú de pasos incluye entrada, plato principal y postre con bebida sin alcohol o vino a un valor de $45.000 por persona.

El restaurante, con capacidad para unas 100 personas, abre al mediodía para almuerzos, todos los días menos los martes, en horario de 12 a 16.30. Además el lugar puede alquilarse para eventos.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Andrés "Coco" Gandolfo con su mamá Irma y el resto de su familia
El papá de Agustina Gandolfo y suegro de Lautaro Martínez, en una foto familiar junto a su mamá Irma, primos, hija y sobrinos.

El papá de Agustina Gandolfo y suegro de Lautaro Martínez, en una foto familiar junto a su mamá Irma, primos, hija y sobrinos.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - María Alejandra Flores, Andrés "Coco" Gandolfo, Miguel Gandolfo y Laura Valdivieso
El restaurante Coraje Mendoza tiene cuadros de Laura Valdivieso y esculturas de Miguel Gandolfo, quien es primo hermano de

El restaurante Coraje Mendoza tiene cuadros de Laura Valdivieso y esculturas de Miguel Gandolfo, quien es primo hermano de "Coco".

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Los arquitectos Alejandro Grinberg, Silvia Salustro, Silvana Martín y Patricia Badino
Alejandro Grinberg, Silvia Salustro, Silvana Martín y Patricia Badino, los arquitectos del restaurante y sus jardines.

Alejandro Grinberg, Silvia Salustro, Silvana Martín y Patricia Badino, los arquitectos del restaurante y sus jardines.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Daniela Gutiérrez y Catalina Aragona junto a Emiliano Antonini y Fernando Bataggion
Las periodista de El Siete, Daniela Gutiérrez y Catalina Aragona, junto a sus parejas Emiliano Antonini y Fernando Bataggion.

Las periodista de El Siete, Daniela Gutiérrez y Catalina Aragona, junto a sus parejas Emiliano Antonini y Fernando Bataggion.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Florencia Espínola, Sebastián Belinsky, Mariano Godoy y Mercedes Rodd
Florencia Espínola, Sebastián Belinsky, Mariano Godoy y Mercedes Rodd asistieron a la inauguración del restaurante Coraje Mendoza.

Florencia Espínola, Sebastián Belinsky, Mariano Godoy y Mercedes Rodd asistieron a la inauguración del restaurante Coraje Mendoza.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Federico Isgró y Mariana Borsani
El enólogo de los vinos de Lautaro Martínez es Federico Isgró. Junto a Mariana Borsani presentó las etiquetas en el evento.

El enólogo de los vinos de Lautaro Martínez es Federico Isgró. Junto a Mariana Borsani presentó las etiquetas en el evento.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza
El restaurante tiene capacidad para unas 100 personas, abre los mediodías y está ubicado en Las Compuertas, en Luján de Cuyo.

El restaurante tiene capacidad para unas 100 personas, abre los mediodías y está ubicado en Las Compuertas, en Luján de Cuyo.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Andrés "Coco" Gandolfo
Andrés

Andrés "Coco" Gandolfo charla con el periodista y productor televisivo Juan Pablo Candisano.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Franco de Simone y Nicole Neme
Franco de Simone y Nicole Neme disfrutaron los vinos y la gastronomía del lugar.

Franco de Simone y Nicole Neme disfrutaron los vinos y la gastronomía del lugar.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Samanta Juan y Jesica Heras
Samanta Juan y Jesica Heras aprovecharon los jardines del restaurante para charlar.

Samanta Juan y Jesica Heras aprovecharon los jardines del restaurante para charlar.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Santiago Barbera, Andrés "Coco" Gandolfo y Martín Barbera
Al frente de Coraje Mendoza están Santiago Barbera,

Al frente de Coraje Mendoza están Santiago Barbera, "Coco" Gandolfo y Martín Barbera. El Grupo Broda administra el restaurante.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza
El restaurante está rodeado de viñas y tiene una vista maravillosa a la montaña.

El restaurante está rodeado de viñas y tiene una vista maravillosa a la montaña.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Ccesco violinista - Fran Delgado
El violinista Ccesco (Fran Delgado) se lució en sus intervenciones musicales con versiones eléctricas de canciones populares.

El violinista Ccesco (Fran Delgado) se lució en sus intervenciones musicales con versiones eléctricas de canciones populares.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Alejandra Antequera y Edgardo Reveco
Alejandra Antequera y Edgardo Reveco, entre los invitados a la inauguración de Coraje Mendoza.

Alejandra Antequera y Edgardo Reveco, entre los invitados a la inauguración de Coraje Mendoza.

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