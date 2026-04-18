El restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrió sus puertas con un evento emotivo y familiar

Apertura del restaurante Coraje Mendoza El restaurante Coraje Mendoza forma parte de un proyecto familiar de enoturismo que tienen Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Las Compuertas, Luján de Cuyo. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Si bien el restaurante Coraje lleva unas semanas funcionando -es gestionado por el Grupo Broda de la familia Barbera con larga trayectoria gastronómica-, el viernes tuvo su inauguración formal y se trató de un encuentro íntimo y familiar que no buscó las luces de la fama sino más bien el brindis del logro compartido.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo no pudieron estar presentes debido a los compromisos futbolísticos del delantero del Inter de Milán.

Una apertura íntima y familiar

El atardecer del viernes envolvió de calor y emociones la reunión que ofreció un clima familiar y de celebración justo en el Día del Malbec. El anfitrión Andrés "Coco" Gandolfo (50) estuvo acompañado de su esposa María Alejandra Flores y una de sus hijas, la más chica Luciana (17).

Los afectos se extendieron a su mamá Irma, primos, sobrinos, colegas y amigos de "Coco", quien lleva 30 años dedicado al mundo industrial del oil&gas y la minería y ahora debuta como emprendedor turístico.

También asistió al evento la presidenta del Emetur (Ente Turismo Mendoza), Gabriela Testa, quien destacó la importancia de las inversiones privadas en la provincia "que generan trabajo y más desarrollo turístico".

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Gabriela Testa, Andrés "Coco" Gandolfo y Santiago Barbera La presidenta del Emetur, Gabriela Testa asistió a la inauguración del restaurante. Aquí brinda con "Coco" Gandolfo y Santiago Barbera. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Los arquitectos del restaurante Coraje Mendoza -cuya estructura combina la madera con el metal y prioriza la vista a la naturaleza- se encontraron con sus pares paisajistas que diseñaron los jardines del lugar cuya vegetación es 100% comestible. Alejandro Grinberg y Silvia Salustro se unieron en un brindis con Silvana Martín y Patricia Badino.

El arte ocupa un lugar central en este emprendimiento gastronómico, y las obras escultóricas imprimen el cariño familiar ya que son autoría del genial Miguel Gandolfo, primo hermano de "Coco", y de su mujer la reconocida artista visual Laura Valdivieso.

Un restaurante de bodega con precios de menú accesibles

Durante la inauguración del restaurante hubo intervenciones musicales a cargo del violinista Ccesco (Fran Delgado). Se degustaron los vinos Cittanina de Lautaro Martínez, ambas etiquetas Pasión y Coraje creadas por el enólogo Federico Isgró, en un maridaje de cocina gourmet de sabores argentinos.

Coraje Mendoza elabora platos regionales con delicias de la gastronomía italiana que caracteriza a la familia de los Barbera. La carta se distingue por tener precios accesibles, ya que la idea del suegro de Lautaro Martínez es "que no sientas que los restaurantes de bodega son exclusivos para turistas de afuera, son imposibles de pagar".

De hecho, el menú de pasos incluye entrada, plato principal y postre con bebida sin alcohol o vino a un valor de $45.000 por persona.

El restaurante, con capacidad para unas 100 personas, abre al mediodía para almuerzos, todos los días menos los martes, en horario de 12 a 16.30. Además el lugar puede alquilarse para eventos.

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Andrés "Coco" Gandolfo con su mamá Irma y el resto de su familia El papá de Agustina Gandolfo y suegro de Lautaro Martínez, en una foto familiar junto a su mamá Irma, primos, hija y sobrinos. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - María Alejandra Flores, Andrés "Coco" Gandolfo, Miguel Gandolfo y Laura Valdivieso El restaurante Coraje Mendoza tiene cuadros de Laura Valdivieso y esculturas de Miguel Gandolfo, quien es primo hermano de "Coco". Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Los arquitectos Alejandro Grinberg, Silvia Salustro, Silvana Martín y Patricia Badino Alejandro Grinberg, Silvia Salustro, Silvana Martín y Patricia Badino, los arquitectos del restaurante y sus jardines. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Daniela Gutiérrez y Catalina Aragona junto a Emiliano Antonini y Fernando Bataggion Las periodista de El Siete, Daniela Gutiérrez y Catalina Aragona, junto a sus parejas Emiliano Antonini y Fernando Bataggion. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Florencia Espínola, Sebastián Belinsky, Mariano Godoy y Mercedes Rodd Florencia Espínola, Sebastián Belinsky, Mariano Godoy y Mercedes Rodd asistieron a la inauguración del restaurante Coraje Mendoza. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Federico Isgró y Mariana Borsani El enólogo de los vinos de Lautaro Martínez es Federico Isgró. Junto a Mariana Borsani presentó las etiquetas en el evento. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza El restaurante tiene capacidad para unas 100 personas, abre los mediodías y está ubicado en Las Compuertas, en Luján de Cuyo. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Andrés "Coco" Gandolfo Andrés "Coco" Gandolfo charla con el periodista y productor televisivo Juan Pablo Candisano. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Franco de Simone y Nicole Neme Franco de Simone y Nicole Neme disfrutaron los vinos y la gastronomía del lugar. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Samanta Juan y Jesica Heras Samanta Juan y Jesica Heras aprovecharon los jardines del restaurante para charlar. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Santiago Barbera, Andrés "Coco" Gandolfo y Martín Barbera Al frente de Coraje Mendoza están Santiago Barbera, "Coco" Gandolfo y Martín Barbera. El Grupo Broda administra el restaurante. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza El restaurante está rodeado de viñas y tiene una vista maravillosa a la montaña. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Apertura del restaurante Coraje Mendoza - Ccesco violinista - Fran Delgado El violinista Ccesco (Fran Delgado) se lució en sus intervenciones musicales con versiones eléctricas de canciones populares. Foto: Martín Pravata/Diario UNO