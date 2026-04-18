Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrió oficialmente sus puertas este viernes. Se trata de una sede en Mendoza del emprendimiento gastronómico que la mujer del futbolista, mendocina ella, tiene en Milán, Italia, donde vive con su esposo y sus dos pequeños hijos.
El restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrió sus puertas con un evento emotivo y familiar
Coraje, el restaurante que Agustina Gandolfo tiene en Italia abrió una sede en Mendoza. El suegro de Lautaro Martínez está al frente del emprendimiento
A su vez, Coraje Mendoza forma parte de un proyecto enoturístico que está desarrollando en Las Compuertas, Luján de Cuyo, el papá de la influencer. Bajo el paraguas de Cittanina, los vinos de su yerno y goleador de la Selección Argentina, Andrés "Coco" Gandolfo soñó con un lugar de disfrute para mendocinos y turistas que fusione esos vinos con gastronomía de excelencia.
Más adelante, la idea es sumar un lodge al predio de viñedos cuyas 17 hectáreas tienen una vista privilegiada a la Cordillera de los Andes.
Si bien el restaurante Coraje lleva unas semanas funcionando -es gestionado por el Grupo Broda de la familia Barbera con larga trayectoria gastronómica-, el viernes tuvo su inauguración formal y se trató de un encuentro íntimo y familiar que no buscó las luces de la fama sino más bien el brindis del logro compartido.
Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo no pudieron estar presentes debido a los compromisos futbolísticos del delantero del Inter de Milán.
Una apertura íntima y familiar
El atardecer del viernes envolvió de calor y emociones la reunión que ofreció un clima familiar y de celebración justo en el Día del Malbec. El anfitrión Andrés "Coco" Gandolfo (50) estuvo acompañado de su esposa María Alejandra Flores y una de sus hijas, la más chica Luciana (17).
Los afectos se extendieron a su mamá Irma, primos, sobrinos, colegas y amigos de "Coco", quien lleva 30 años dedicado al mundo industrial del oil&gas y la minería y ahora debuta como emprendedor turístico.
También asistió al evento la presidenta del Emetur (Ente Turismo Mendoza), Gabriela Testa, quien destacó la importancia de las inversiones privadas en la provincia "que generan trabajo y más desarrollo turístico".
Los arquitectos del restaurante Coraje Mendoza -cuya estructura combina la madera con el metal y prioriza la vista a la naturaleza- se encontraron con sus pares paisajistas que diseñaron los jardines del lugar cuya vegetación es 100% comestible. Alejandro Grinberg y Silvia Salustro se unieron en un brindis con Silvana Martín y Patricia Badino.
El arte ocupa un lugar central en este emprendimiento gastronómico, y las obras escultóricas imprimen el cariño familiar ya que son autoría del genial Miguel Gandolfo, primo hermano de "Coco", y de su mujer la reconocida artista visual Laura Valdivieso.
Un restaurante de bodega con precios de menú accesibles
Durante la inauguración del restaurante hubo intervenciones musicales a cargo del violinista Ccesco (Fran Delgado). Se degustaron los vinos Cittanina de Lautaro Martínez, ambas etiquetas Pasión y Coraje creadas por el enólogo Federico Isgró, en un maridaje de cocina gourmet de sabores argentinos.
Coraje Mendoza elabora platos regionales con delicias de la gastronomía italiana que caracteriza a la familia de los Barbera. La carta se distingue por tener precios accesibles, ya que la idea del suegro de Lautaro Martínez es "que no sientas que los restaurantes de bodega son exclusivos para turistas de afuera, son imposibles de pagar".
De hecho, el menú de pasos incluye entrada, plato principal y postre con bebida sin alcohol o vino a un valor de $45.000 por persona.
El restaurante, con capacidad para unas 100 personas, abre al mediodía para almuerzos, todos los días menos los martes, en horario de 12 a 16.30. Además el lugar puede alquilarse para eventos.