Quince restaurantes de Potrerillos se unieron para proyectar a la gastronomía local desde el próximo fin de semana XL. La iniciativa busca atraer al turismo con platos a base de chivo, uno de los productos típicos de la cocina regional.
Con 15 restaurantes, la gastronomía de Potrerillos lanzó su propuesta al turismo el próximo finde XL
La iniciativa tiene como protagonista al chivo. Opciones y precios de "Potre al Plato", la propuesta de la gastronomía de Potrerillos para el próximo finde XL
La iniciativa apunta a combinar el disfrute de los paisajes de Potrerillos tanto como de su cocina, con diversidad de platos y precios accesibles. Esto es, desde principales hasta postres, maridados con vinos de algunas bodegas que se sumaron al plan.
"Potre al Plato", como ya se dio a conocer, según sus impulsores promete "desde preparaciones clásicas hasta versiones más creativas". Un ejemplo: las hamburguesas de chivo estofado en cerveza con chucrut, panceta y cheddar. Pero hay más.
Estos son los restaurantes participan de la propuesta desde el próximo finde. Para agendar:
- -Origen de I
- La Escondida
- Argentina Rafting
- La Sandia
- La Roca
- Posta Chacritas
- El Salto
- Don Pepe
- Mosqueta
- Tomillo
- Rincón Huarpe
- Cervecería Jerome
- Las Vegas
- Castillo de Brujas
- Los Negritos
- Cocina de Ernesto
- Àspero
Opciones y precios para comer en Potrerillos
A la hora de sentarse a la mesa, los locales de Potre al Plato ofrecen variedad de entradas con identidad regional, como pastelitos fritos de queso de cabra con verdeo y nuez, bruschetta con rúcula, jamón crudo y tomate seco o pasteles fritos de carne.
Los principales, además de la versión "fast food", traen platos más elaborados como canelones fritos de chivo gratinados con hongos del Valle o pastel de papa con carne mechada.
Cualquiera sea, acompañados con el "pan del camino", el riquísimo pan casero elaborado en Potrerillos que seduce tanto a los turistas que llegan o a los que siguen por el Corredor Trasandino.
Y para cerrar, postres caseros como flan tradicional, panqueques de frutos rojos o duraznos asados con queso de cabra.
Cada lugar tendrá una propuesta especial que también incluirá bebida. Allí los vinos de bodega Trivento prometen maridar
Los precios: entre $30.000 y $38.000 por persona.