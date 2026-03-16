Con 15 restaurantes, la gastronomía de Potrerillos lanzó su propuesta al turismo el próximo finde XL

Pan y Chivo en Potre Diversos platos a base de chivo, parte del plan del que participan 15 restaurantes de Potrerillos para atraer al turismo

Estos son los restaurantes participan de la propuesta desde el próximo finde. Para agendar:

-Origen de I

La Escondida

Argentina Rafting

La Sandia

La Roca

Posta Chacritas

El Salto

Don Pepe

Mosqueta

Tomillo

Rincón Huarpe

Cervecería Jerome

Las Vegas

Castillo de Brujas

Los Negritos

Cocina de Ernesto

Àspero

Potre Otoño La propuesta busca combinar el disfrute de recorrer los bellos paisajes otoñales de Potrerillos con la mejor gastronomía del lugar

Opciones y precios para comer en Potrerillos

A la hora de sentarse a la mesa, los locales de Potre al Plato ofrecen variedad de entradas con identidad regional, como pastelitos fritos de queso de cabra con verdeo y nuez, bruschetta con rúcula, jamón crudo y tomate seco o pasteles fritos de carne.

Los principales, además de la versión "fast food", traen platos más elaborados como canelones fritos de chivo gratinados con hongos del Valle o pastel de papa con carne mechada.

Cualquiera sea, acompañados con el "pan del camino", el riquísimo pan casero elaborado en Potrerillos que seduce tanto a los turistas que llegan o a los que siguen por el Corredor Trasandino.

Y para cerrar, postres caseros como flan tradicional, panqueques de frutos rojos o duraznos asados con queso de cabra.

Cada lugar tendrá una propuesta especial que también incluirá bebida. Allí los vinos de bodega Trivento prometen maridar

Los precios: entre $30.000 y $38.000 por persona.