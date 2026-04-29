El dólar oficial y el blue cerraron en baja y coincidieron por segunda vez este año

Es la segunda vez en lo que va del 2026 que la brecha cambiaria desaparece. El dólar blue y oficial ya habían coincidido en la misma cotización a fines de marzo.

dolar tarjeta, fin cepo cambiario.jpg Hasta el dólar tarjeta bajó este miércoles 29 de abril

Cuándo y cómo coincidieron el dólar oficial y el blue

A diferencia de lo sucedido este miércoles, la primera paridad, el 20 de marzo, se produjo tras una caída del dólar blue que descendió hasta encontrarse con la estabilidad de la cotización oficial.

Entonces la brecha se redujo a 0 cuando al cierre ambas cotizaciones tocaron los $1.410. Entonces, se atribuyó al comienzo de la liquidación de divisas por la cosecha que hizo crecer la oferta de dólares.

Este miércoles la dinámica fue distinta, ya que los dos precios fueron a la baja hasta los $1.415. Y con un dólar oficial que había iniciado la semana a su mayor valor en casi 3 meses.

Esta paridad absoluta entre el mercado informal y legal es un fenómeno poco frecuente. Y para los expertos refleja fuerte presión vendedora y la falta de liquidez.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Los dólares financieros no fueron la excepción: el MEP y el CCL bajaron hasta $1.440,20 y $1.492,20 respectivamente en el segmento bursátil. Fue tras un descenso de entre 0,78% y 1% durante la jornada.

Por su parte, el dólar mayorista acompañó la tendencia bajista del día al ceder terreno y finalizar sus operaciones en un valor de venta de $1.391,50.

Incluso el dólar tarjeta, el más alto de toda la estructura cambiaria, mostró un descenso significativo este miércoles al cerrar su cotización en los $1.839,50.

La convergencia de precios del blue y el dólar oficial cierra una jornada atípica que reduce la incertidumbre cambiaria y ajusta las expectativas de los inversores.