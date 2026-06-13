Tener los billetes estadounidenses "durmiendo" en una caja de ahorro tradicional o escondidos en el hogar no genera ningún beneficio financiero. Por esta razón, el plazo fijo en dólares sigue ganando terreno como la opción preferida de los ahorristas que buscan dar un paso seguro. Es una alternativa ideal para generar un ingreso extra sin tener que lidiar con los dolores de cabeza o los vaivenes que suelen tener los bonos soberanos o las acciones en la bolsa.
Plazo fijo en dólares hoy: el truco para activar tus USD 2.000 y cuánto cobrás en un mes
Despertar los dólares que tenés guardados es el primer paso para proteger tu bolsillo. Conocé la pizarra actualizada de los bancos y la cifra exacta que rinde un depósito de 2.000 dólares
A la hora de pasar en limpio los números: ¿cuánto rinde hoy esta inversión? Te mostramos el cálculo al centavo tomando un capital inicial de 2.000 dólares colocado a 30 días.
La billetera del Banco Nación marca el rumbo
El escenario financiero actual se caracteriza por una brecha muy profunda entre las propuestas de cada entidad. En ese mapa, el Banco de la Nación Argentina (BNA) se mantiene firme en el primer puesto de rentabilidad para depósitos en moneda extranjera.
- El BNA ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60% para los plazos fijos a un mes.
- Si decidís colocar tus USD 2.000 en esta institución, al finalizar los 30 días vas a retirar una ganancia limpia de USD 2,63.
- El monto total que tendrás disponible en tu cuenta ascenderá a USD 2.002,63.
El simulador: ¿Cuánto te deja cada banco por mes?
Mientras algunas firmas salen a competir fuerte para captar las divisas del público, otras se limitan a ofrecer rendimientos mínimos, casi imperceptibles para el bolsillo.
Este es el beneficio neto mensual que obtenés con tus USD 2.000 según la entidad que elijas:
-
Banco Nación (1,60% TNA): Te llevás una ganancia de USD 2,63.
Banco Macro (1,50% TNA): Te llevás una ganancia de USD 2,47.
Banco Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Te llevás una ganancia de USD 2,05.
BBVA Argentina (1,00% TNA): Te llevás una ganancia de USD 1,64.
Banco Ciudad (0,10% TNA): Te llevás apenas USD 0,16.
Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Tu ganancia es de tan solo USD 0,08.
Es real que las tasas para depósitos en plazo fijo en dólares muestran una tendencia a la baja si se comparan con períodos anteriores (cuando el BNA lideraba con un 2,50% anual). También es verdad que sumar un poco más de dos dólares y medio al mes puede parecer una cifra modesta.
Sin embargo, para los perfiles ultra conservadores, esta operatoria representa un ingreso pasivo asegurado que supera con creces el estancamiento de dejar los fondos completamente congelados. Apostando por las alternativas más competitivas de la lista, te garantizás que tu capital trabaje y genere valor mes a mes bajo una previsibilidad del 100%.