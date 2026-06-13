Plazo fijo en dólares hoy: el truco para activar tus USD 2.000 y cuánto cobrás en un mes

El BNA ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60% para los plazos fijos a un mes.

para los plazos fijos a un mes. Si decidís colocar tus USD 2.000 en esta institución, al finalizar los 30 días vas a retirar una ganancia limpia de USD 2,63 .

en esta institución, al finalizar los 30 días vas a retirar una ganancia limpia de . El monto total que tendrás disponible en tu cuenta ascenderá a USD 2.002,63.

El simulador: ¿Cuánto te deja cada banco por mes?

Mientras algunas firmas salen a competir fuerte para captar las divisas del público, otras se limitan a ofrecer rendimientos mínimos, casi imperceptibles para el bolsillo.

Este es el beneficio neto mensual que obtenés con tus USD 2.000 según la entidad que elijas:

Banco Nación (1,60% TNA): Te llevás una ganancia de USD 2,63 .

Banco Macro (1,50% TNA): Te llevás una ganancia de USD 2,47 .

Banco Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Te llevás una ganancia de USD 2,05 .

BBVA Argentina (1,00% TNA): Te llevás una ganancia de USD 1,64 .

Banco Ciudad (0,10% TNA): Te llevás apenas USD 0,16 .

Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Tu ganancia es de tan solo USD 0,08.

plazo fijo en dolares (3)

Es real que las tasas para depósitos en plazo fijo en dólares muestran una tendencia a la baja si se comparan con períodos anteriores (cuando el BNA lideraba con un 2,50% anual). También es verdad que sumar un poco más de dos dólares y medio al mes puede parecer una cifra modesta.

Sin embargo, para los perfiles ultra conservadores, esta operatoria representa un ingreso pasivo asegurado que supera con creces el estancamiento de dejar los fondos completamente congelados. Apostando por las alternativas más competitivas de la lista, te garantizás que tu capital trabaje y genere valor mes a mes bajo una previsibilidad del 100%.