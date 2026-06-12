¿Tenés USD 1.800 ahorrados? Esto es lo que ganás por mes con un plazo fijo en dólares

Pero si decidís apostar por esta alternativa, ¿cuánto dinero real vas a ver reflejado en tu cuenta? Ponemos la calculadora en marcha y te mostramos el rendimiento exacto para un capital inicial de 1.800 dólares colocado al plazo mínimo de un mes.

plazo fijo en dólares

El podio de las tasas: ¿Quién paga más?

El mercado financiero actual muestra una enorme diferencia entre las propuestas de cada entidad. Hoy por hoy, el Banco de la Nación Argentina (BNA) encabeza la lista de rentabilidad y sigue siendo la opción más atractiva para los depósitos en moneda extranjera.