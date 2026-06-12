Es una realidad: tener los dólares guardados "bajo el colchón" o acumulando polvo en una caja de ahorro tradicional no te genera ningún beneficio. Por este motivo, el plazo fijo en dólares se mantiene firme en el radar de los ahorristas con perfil más conservador. Es una herramienta ideal para sumar un ingreso extra, con riesgo cero y lejos de la tormenta o la volatilidad de los bonos y las acciones bursátiles.
¿Tenés USD 1.800 ahorrados? Esto es lo que ganás por mes con un plazo fijo en dólares
Dejar los "billetes verdes" estancados ya no es una opción inteligente. Te contamos qué bancos ofrecen los mejores rendimientos del mercado actual y la cifra exacta que te llevás a los 30 días.
Pero si decidís apostar por esta alternativa, ¿cuánto dinero real vas a ver reflejado en tu cuenta? Ponemos la calculadora en marcha y te mostramos el rendimiento exacto para un capital inicial de 1.800 dólares colocado al plazo mínimo de un mes.
El podio de las tasas: ¿Quién paga más?
El mercado financiero actual muestra una enorme diferencia entre las propuestas de cada entidad. Hoy por hoy, el Banco de la Nación Argentina (BNA) encabeza la lista de rentabilidad y sigue siendo la opción más atractiva para los depósitos en moneda extranjera.
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El BNA ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60% para colocaciones a 30 días.
Si ponés a trabajar tus USD 1.800 ahí, al finalizar el mes te asegurás una ganancia neta de USD 2,37.
Al retirar tu inversión, vas a tener un total disponible de USD 1.802,37.
El ranking: Lo que te deja tu banco por mes
Mientras algunas instituciones intentan captar los billetes de los ahorristas ofreciendo tasas competitivas, otras se quedan atrás con retornos prácticamente invisibles.
Esto es lo que ganás en un mes según el banco donde dejes tus USD 1.800:
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Banco Nación (1,60% TNA): Te deja una ganancia de USD 2,37.
Banco Macro (1,50% TNA): Te deja una ganancia de USD 2,22.
Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Te deja una ganancia de USD 1,85.
BBVA Argentina (1,00% TNA): Te deja una ganancia de USD 1,48.
Banco Ciudad (0,10% TNA): Te deja apenas USD 0,15.
Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Te deja tan solo USD 0,07.
¿Tiene sentido congelar los dólares hoy?
Hay que tener en cuenta que las tasas de interés para ahorros en moneda extranjera vienen experimentando una tendencia a la baja generalizada (hace un tiempo el Banco Nación rozaba el 2,50% anual). Además, ganar un poco más de dos dólares mensuales puede sonar a poco para muchos inversores.
Sin embargo, si mirás el tablero a largo plazo, el plazo fijo en dólares representa un ingreso pasivo 100% seguro que le gana por goleada a la inacción de una cuenta bancaria congelada. Si jugás tus cartas a favor y elegís los bancos que lideran el ranking (como el Nación o el Macro), te asegurás de que tus ahorros generen valor real mes a mes con previsibilidad absoluta.