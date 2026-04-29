El video del horror: un prestamista ejecutó de 8 balazos a un mecánico por una deuda

Embed PRESTAMISTA EJECUTÓ A UN MECÁNICO POR UNA DEUDA

- Daniel Kaiser recibió al menos ocho balazos por parte de Andrés Winck, que le reclamaba una suma de dinero

San Pedro | Misiones pic.twitter.com/cpapGtQE9l — Vía Szeta (@mauroszeta) April 29, 2026

El desgarrador pedido de auxilio de la esposa

Las detonaciones rompieron la calma del barrio. La esposa de Kaiser, que se encontraba dentro de la vivienda, salió desesperada al escuchar los tiros. Al encontrarse con su marido tendido en un charco de sangre y al agresor todavía empuñando el arma frente a él, corrió hacia la calle pidiendo ayuda a los gritos.

A pesar de que el mecánico fue trasladado de urgencia al hospital local por Bomberos Voluntarios y personal policial, el médico de turno confirmó que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las múltiples heridas.

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Pruebas contundentes: la detención del sospechoso

La investigación, liderada por el juez Omar Ariel Belda Palomar, avanzó con rapidez gracias al registro fílmico. Horas después del crimen, la Policía de Misiones logró la detención de Winck. En los operativos se secuestraron elementos clave para la causa:

El arma homicida: Una pistola .9mm con numeración visible.

Vainas servidas: Se recolectaron 10 casquillos en la escena del crimen.

Allanamiento: En la casa del sospechoso hallaron más cartuchos del mismo calibre y la motocicleta utilizada para el traslado.

El caso de Daniel Kaiser vuelve a poner sobre la mesa el peligro de los préstamos informales y la escalada de violencia armada en disputas civiles. Los vecinos de San Pedro describen a la víctima como un hombre trabajador, mientras que el atacante ahora enfrenta una posible condena a prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.