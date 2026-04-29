La ciudad misionera de San Pedro, conocida por su tranquilidad y sus paisajes de araucarias, se convirtió este lunes en el escenario de una ejecución a plena luz del día. Un prestamista de 46 años asesinó a sangre fría a un mecánico tras una discusión por una deuda de dinero. La saña del ataque, captada por cámaras de vigilancia, ha dejado en shock a toda la provincia.
El video del horror: un prestamista ejecutó de 8 balazos a un mecánico por una deuda
El brutal ataque ocurrió en la ciudad de San Pedro en Misiones y quedó registrado paso a paso por una cámara de seguridad. El agresor recargó el arma para seguir disparando mientras la víctima agonizaba.
Discusión, gritos y muerte filmados en video
Eran cerca de las 16 cuando Andrés Winck (46) llegó a bordo de su motocicleta Rouser Bajaj 220 cc al taller de Daniel "Negro" Kaiser (50). Lo que comenzó como un reclamo de dinero escaló rápidamente.
Según las imágenes que ya forman parte del expediente judicial, Winck —vestido con una musculosa blanca y bermudas— extrajo una pistola calibre .9 milímetros de un morral negro y abrió fuego sin piedad. Kaiser cayó al suelo tras los primeros cinco disparos, pero lo más escalofriante estaba por venir: el asesino sacó un segundo cargador de su bolso y le disparó tres veces más antes de escapar.
El desgarrador pedido de auxilio de la esposa
Las detonaciones rompieron la calma del barrio. La esposa de Kaiser, que se encontraba dentro de la vivienda, salió desesperada al escuchar los tiros. Al encontrarse con su marido tendido en un charco de sangre y al agresor todavía empuñando el arma frente a él, corrió hacia la calle pidiendo ayuda a los gritos.
A pesar de que el mecánico fue trasladado de urgencia al hospital local por Bomberos Voluntarios y personal policial, el médico de turno confirmó que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las múltiples heridas.
Pruebas contundentes: la detención del sospechoso
La investigación, liderada por el juez Omar Ariel Belda Palomar, avanzó con rapidez gracias al registro fílmico. Horas después del crimen, la Policía de Misiones logró la detención de Winck. En los operativos se secuestraron elementos clave para la causa:
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El arma homicida: Una pistola .9mm con numeración visible.
Vainas servidas: Se recolectaron 10 casquillos en la escena del crimen.
Allanamiento: En la casa del sospechoso hallaron más cartuchos del mismo calibre y la motocicleta utilizada para el traslado.
El caso de Daniel Kaiser vuelve a poner sobre la mesa el peligro de los préstamos informales y la escalada de violencia armada en disputas civiles. Los vecinos de San Pedro describen a la víctima como un hombre trabajador, mientras que el atacante ahora enfrenta una posible condena a prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.