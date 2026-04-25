Pamela Pombo denunció al ex Puma Patricio Albacete por violencia de género

patricio albacete El ex Puma Patricio Albacete fue denunciado por violencia de género.

Ante la gravedad de los hechos, la Justicia ordenó la exclusión del hogar de Albacete, a quien le dieron 48 horas para fijar un nuevo domicilio legal, y le impusieron una restricción de acercamiento de 90 días.

Pombo aseguró que el video que circula es "light"

La fisicoculturista, consultada por Latorre sobre el video que difundió mediáticamente, dijo que es el más "light" de los que presentó en la Justicia.

Embed - La mendocina Pamela Pombo denunció a un ex Puma por violencia de género

Sobre el contexto del video, Pombo explicó que los hechos de violencia se daban por supuestas infidelidades y que la agresión en ese video era por ese motivo recurrente.

"De hecho, yo pedía explicaciones y él me decía lo mismo de siempre: ‘Estás fabulando, estás inventando'", contó sobre el material expuesto.

En ese momento, la panelista Pía Shaw le consultó si el día del video ella le había encontrado ropa interior de otra mujer y respondió que sí, y que le pidió explicaciones y el ex Puma se excusó en que eran prendas viejas.

Además, la modelo fitness se refirió al fragmento de la filmación en el que Albacete la abrazó y le pidió disculpas: “Él me contó en un momento que tenía problemas de ira y que lo estaba tratando, por eso iba a terapia y yo lo tomaba como: ‘Bueno, brotó en un momento y se dio cuenta’”.

“Yo soy deportista, así que yo lo asocio a eso, a que cuando uno está en la cancha siempre grita y digo: ‘Bueno, quizás es como normal’. Lo asocié a eso”, continuó.

“Hicimos terapia de pareja. Creo que pusimos todo, pero llegaban momentos en los que ya no podía, daba miedo”, dijo la ex vedette en diálogo con América.

La mendocina Pombo también denunció violencia económica

Pombo también denunció violencia económica. Según su relato, Albacete retuvo ahorros personales que ella invirtió en un emprendimiento inmobiliario vinculado al entorno del ex rugbier, sin entregarle comprobantes legales de la transacción.

“Nosotros decidimos separarnos en noviembre y en diciembre se me acercó a los gritos en su casa diciéndome que me fuera, que era su casa”, recordó.

pamela pombo patricio albacete La fisicoculturista Pamela Pombo y el ex Puma Patricio Albacete.

“¿Hasta dónde llegó la violencia?“, preguntaron desde el estudio de América y Pombo respondió: ”No sé, chicas. Escaló mucho. Yo pensé que me moría”.

La ex vedette se encuentra con asistencia psicológica y medicación por cuadros de depresión y ataques de pánico. "Hace 7 meses que vivo en alerta, que no duermo y que no como bien", dijo sobre el supuesto deterioro que vivió durante la convivencia.