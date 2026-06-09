Suspenden los Certificados Únicos de Discapacidad de quienes no cumplan este requisito

Sin embargo, algunas personas creyeron que este beneficio o prórroga se extendía para aquellos CUD vencidos en 2022, 2023 y 2024, pero esto NO es así, ya que los mismos debieron ser renovados el año pasado.

Por lo tanto, si tu CUD vencía en 2022, 2023 o 2024 y no lo renovaste el año pasado, deberás hacerlo de manera urgente para no perder todos tus beneficios.

La medida del Gobierno nacional busca facilitar la renovación para los titulares y que puedan ejercer a pleno sus derechos. El paso a paso para solicitar el CUD es el siguiente:

Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más conveniente mediante el siguiente link.

Presentar la documentación médica actualizada según cada condición.

Asistir a la cita (día y horario que corresponde), la cual consta de una evaluación interdisciplinaria donde se revisan los informes y estudios.

Una vez aprobado, se entrega una nueva versión impresa del CUD y se actualiza la versión digital.

La documentación que podrían llegar a solicitarte para el turno es la siguiente:

Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con el diagnóstico completo.

Informes y estudios médicos recientes.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.

Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.

En caso de estar empleado, recibo de sueldo. En ausencia de empleo, recibo de sueldo del familiar a cargo.

Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

Discapacidad

¿Qué discapacidades o enfermedades habilitan la obtención del CUD?