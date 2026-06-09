Las autoridades que regulan el control de los Certificados Únicos de Discapacidad informaron cambios claves en este documento y un grupo de beneficiarios deberá renovarlo para mantener sus derechos y beneficios. A continuación todos los detalles.
Suspenden los Certificados Únicos de Discapacidad de quienes no cumplan este requisito
Te explicamos qué requisito debes cumplir de inmediato para no perder todos los beneficios del CUD en el país.
¿Qué requisito hay que cumplir para que no te quiten el CUD?
En 2025 se extendió el vencimiento en aquellos CUD cuyas fechas de renovación estaba estipuladas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, algunas personas creyeron que este beneficio o prórroga se extendía para aquellos CUD vencidos en 2022, 2023 y 2024, pero esto NO es así, ya que los mismos debieron ser renovados el año pasado.
Por lo tanto, si tu CUD vencía en 2022, 2023 o 2024 y no lo renovaste el año pasado, deberás hacerlo de manera urgente para no perder todos tus beneficios.
La medida del Gobierno nacional busca facilitar la renovación para los titulares y que puedan ejercer a pleno sus derechos. El paso a paso para solicitar el CUD es el siguiente:
- Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más conveniente mediante el siguiente link.
- Presentar la documentación médica actualizada según cada condición.
- Asistir a la cita (día y horario que corresponde), la cual consta de una evaluación interdisciplinaria donde se revisan los informes y estudios.
- Una vez aprobado, se entrega una nueva versión impresa del CUD y se actualiza la versión digital.
La documentación que podrían llegar a solicitarte para el turno es la siguiente:
- Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con el diagnóstico completo.
- Informes y estudios médicos recientes.
- Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.
- Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.
- En caso de estar empleado, recibo de sueldo. En ausencia de empleo, recibo de sueldo del familiar a cargo.
- Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.
¿Qué discapacidades o enfermedades habilitan la obtención del CUD?
- Intelectual y Mental
- Visual
- Motor
- Auditivo
- Respiratorio
- Cardiovascular
- Renal urológico
- Digestivo/Hepático