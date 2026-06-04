Paso a paso para tramitar el Certificado Único de Discapacidad en junio

Discapacidad El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en todo el país.

El legajo debe incluir un certificado médico original que detalle el diagnóstico y el estado de salud actual, informes elaborados por terapeutas (como psicólogos o kinesiólogos, según el caso) y todos los estudios complementarios.

Paso a paso para obtener el Certificado Único de Discapacidad:

Además de presentar la documentación, te aconsejamos ingresar al portal oficial argentina.gob.ar para verificar los requisitos específicos, ya que estos pueden variar según el tipo de discapacidad.

Por otro lado, hay que pedir una cita ante la Junta Evaluadora Interdisciplinaria, que es el organismo encargado de realizar la certificación tras una evaluación profesional. Recuerda asistir a la entrevista con la Junta Evaluadora (en el día y horario correspondiente) para la valoración correspondiente.

Una vez aprobado y emitido, el CUD no solo está disponible en formato físico, sino que también puede visualizarse de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina.

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¿Qué beneficios le brinda el CUD a las personas con discapacidad?