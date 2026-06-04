El Certificado Único de Discapacidad es un documento que le brinda muchos beneficios a las personas con discapacidad en cuanto a educación, transporte, salud, entre otras áreas.
Paso a paso para tramitar el Certificado Único de Discapacidad en junio
Te explicamos el paso a paso para obtener el Certificado Único de Discapacidad en Argentina en el mes de junio 2026
A continuación te explicaremos el paso a paso y toda la documentación que debes presentar para poder acceder al CUD en el mes de junio 2026.
¿Qué documentación se pide para tramitar el CUD?
En cuanto a la documentación personal, se requiere el DNI vigente de la persona a evaluar, y de sus tutores en caso de ser menor de edad, la partida de nacimiento y una fotocopia del carnet de la obra social o prepaga, si el solicitante cuenta con ella.
El legajo debe incluir un certificado médico original que detalle el diagnóstico y el estado de salud actual, informes elaborados por terapeutas (como psicólogos o kinesiólogos, según el caso) y todos los estudios complementarios.
Paso a paso para obtener el Certificado Único de Discapacidad:
Además de presentar la documentación, te aconsejamos ingresar al portal oficial argentina.gob.ar para verificar los requisitos específicos, ya que estos pueden variar según el tipo de discapacidad.
Por otro lado, hay que pedir una cita ante la Junta Evaluadora Interdisciplinaria, que es el organismo encargado de realizar la certificación tras una evaluación profesional. Recuerda asistir a la entrevista con la Junta Evaluadora (en el día y horario correspondiente) para la valoración correspondiente.
Una vez aprobado y emitido, el CUD no solo está disponible en formato físico, sino que también puede visualizarse de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina.
¿Qué beneficios le brinda el CUD a las personas con discapacidad?
- Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
- Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
- Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades