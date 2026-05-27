El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ha oficializado un nuevo incremento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.
Discapacidad
Se oficializa un nuevo aumento en las prestaciones por discapacidad para junio 2026
Se confirmó un nuevo aumento en las prestaciones por discapacidad. Los detalles a continuación
¿Cuáles son los puntos clave del aumento?
- Incremento para mediados de 2026: Se estableció una suba del 2,6% respecto a los valores de abril.
- Acumulado 2026: Con este ajuste, el aumento total en lo que va del año alcanza el 15,48%.
- Criterio de Actualización: Los ajustes son mensuales y se basan en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Zona Patagónica: Se mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en dicha región.
¿Cuáles son los objetivos de la medida?
- Preservar el valor de los honorarios profesionales.
- Garantizar la continuidad de la atención para las personas con discapacidad.
- Sostener la operatividad de las instituciones y prestadores frente a la inflación.
- Información basada en el Nomenclador de Prestaciones Básicas (Ley 24.901).
¿Qué es el CUD y cuáles son los beneficios que brinda?
El CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901. La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita.
- Salud: Cobertura total 100% en prestaciones básicas (medicación, tratamientos, rehabilitación y prótesis) a través de tu obra social, prepaga o el Estado.
- Transporte: Traslados gratuitos en el transporte público terrestre (colectivos, trenes y subtes).
- Asignaciones: Acceso a asignaciones familiares por discapacidad (hijo o hija con discapacidad y ayuda escolar anual).
- Automotor: Eximición del pago de peajes y patentes (según la jurisdicción), y acceso al Símbolo Internacional de Acceso (oblea para libre tránsito y estacionamiento).
- Laboral y Educativo: Acceso a programas de inclusión laboral y exenciones impositivas en algunos distritos.