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Se oficializa un nuevo aumento en las prestaciones por discapacidad para junio 2026

Se confirmó un nuevo aumento en las prestaciones por discapacidad. Los detalles a continuación

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Se confirmó un nuevo aumento en las prestaciones por discapacidad

Se confirmó un nuevo aumento en las prestaciones por discapacidad

El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ha oficializado un nuevo incremento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

¿Cuáles son los puntos clave del aumento?

  • Incremento para mediados de 2026: Se estableció una suba del 2,6% respecto a los valores de abril.
  • Acumulado 2026: Con este ajuste, el aumento total en lo que va del año alcanza el 15,48%.
  • Criterio de Actualización: Los ajustes son mensuales y se basan en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Zona Patagónica: Se mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en dicha región.
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¿Cuáles son los objetivos de la medida?

  • Preservar el valor de los honorarios profesionales.
  • Garantizar la continuidad de la atención para las personas con discapacidad.
  • Sostener la operatividad de las instituciones y prestadores frente a la inflación.
  • Información basada en el Nomenclador de Prestaciones Básicas (Ley 24.901).
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El Certificado &Uacute;nico de Discapacidad tiene validez en toda la Argentina.&nbsp;

El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en toda la Argentina.

¿Qué es el CUD y cuáles son los beneficios que brinda?

El CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901. La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita.

  • Salud: Cobertura total 100% en prestaciones básicas (medicación, tratamientos, rehabilitación y prótesis) a través de tu obra social, prepaga o el Estado.
  • Transporte: Traslados gratuitos en el transporte público terrestre (colectivos, trenes y subtes).
  • Asignaciones: Acceso a asignaciones familiares por discapacidad (hijo o hija con discapacidad y ayuda escolar anual).
  • Automotor: Eximición del pago de peajes y patentes (según la jurisdicción), y acceso al Símbolo Internacional de Acceso (oblea para libre tránsito y estacionamiento).
  • Laboral y Educativo: Acceso a programas de inclusión laboral y exenciones impositivas en algunos distritos.

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