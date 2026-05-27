Se oficializa un nuevo aumento en las prestaciones por discapacidad para junio 2026

¿Qué es el CUD y cuáles son los beneficios que brinda?

El CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901. La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita.