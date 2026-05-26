Turismo internacional: en abril viajaron menos mendocinos al exterior y llegaron más extranjeros

En números, significa que viajaron al exterior 1,2 millones de personas mientras que llegaron al país 755.000. De este total, la mayoría fueron turistas (463.100), mientras que el resto (292.000) fueron excursionistas.

"En abril, se registró un saldo negativo de 447.200 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 301.700 turistas y de 145.500 excursionistas", puntualiza el informe de INDEC.

Turismo internacional Los datos oficiales del turismo internacional. Foto: captura de imagen del INDEC

Brasil lideró el ranking de turistas según su origen, con el 20,5%. Le siguieron los uruguayos (16,4%) y los europeos (15,3%). Según las vías de acceso, la aérea concentró la mayor parte, con el 51,8%, seguido por el transporte terrestre (36,9%) y el 11,4% restante vía fluvial o marítima.

El turismo vía aérea en Mendoza, mejor

Al tomar el dato de abril desestacionalizado, es decir, intermensual, las llegadas fueron 2,9% más pobres que marzo. Y si bien no resultó una caída tan fuerte como la de abril del 2025 (-7,5%), es la cuarta del último año, después del -6% de febrero y el -4,4% de diciembre pasado.

En ese contexto, el flujo de viajeros que pasaron por el Aeropuerto El Plumerillo subió en ambos sentidos.

Sin embargo, como es lógico en este contexto macroeconómico, el mes pasado el turismo receptivo vía aérea creció más. Mientras la cantidad de visitantes fue 7,2% superior a la de hace un año, los que viajaron desde Mendoza a distintos destinos internacionales subió 5,5%.

Fueron 13.200 pasajeros que salieron a lo largo de abril. Una cifra equivalente a unos 1.000 más (12.200) que los que aterrizaron desde distintos países a la terminal aérea de la provincia, que representa un 5% de todo el movimiento de personas que a nivel nacional se desplazan en avión desde y hacia el país.

Ese crecimiento se refleja en la decisión del concesionario del Aeropuerto internacional de ampliarlo 40% conforme al crecimiento del turismo. Una obra que empezará a ejecutar a fin de año y está proyectado terminar en 12 meses.

Turismo internacional- origen y destino Más detalles de los datos proporcionados por el INDEC.

El turismo internacional terrestre, peor

Una realidad opuesta muestra el turismo que salió y entró a través del paso internacional Cristo Redentor.

Es que el turismo receptivo por el límite con Chile bajó un 10,1%. Pero prácticamente se derrumbó el emisivo, un 59,6% de acuerdo a la estadística de INDEC, aunque en cifras absolutas pasaron la frontera rumbo al país vecino 32.900 personas, contra 10.500 que atravesaron el paso con destino a Mendoza.

En líneas generales, la merma de las salidas en abril versus marzo fue más fuerte que la de entradas: con -18,7% el mes pasado tuvo la mayor caída del año, luego del -11,7% de abril del año pasado.

turismo internacional indec Parte de los datos publicados este martes por el INDEC.

Así y todo, la llamada industria sin chimeneas sigue activa. De hecho, el fenómeno del turismo se concentrará en Mendoza esta semana con el 51° Congreso Argentino de Agentes de Viaje. Será el jueves 28 y viernes 29 en el Auditorio Angel Bustelo.