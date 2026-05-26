Volvieron a subir todas las cotizaciones del dólar y ya no queda ninguno debajo de $1.400

dolar blue (2) El dólar oficial alcanzó $1.430 este martes tras subir $5 en el Banco Nación.

Por su parte, los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista en sus cotizaciones de cierre de esta jornada. El dólar MEP avanzó de forma moderada para ubicarse en torno a los $1431 primero y terminar de promediar los $1.433,50 al cierre en el mercado de bonos de referencia.

Qué pasó con el dólar mayorista y el Banco Central

En la misma línea, el dólar Contado con Liquidación (CCL) experimentó un leve incremento al finalizar la rueda bursátil. La divisa utilizada habitualmente para girar fondos al exterior se posicionó sobre el cierre en el rango de los $1.486.

El movimiento también arrastró al al dólar tarjeta, que rozó los $1.868 con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

A su vez, en el mercado mayorista la divisa avanzó $8 durante la jornada y tocó los $1.411 en promedio para el tipo vendedor. Había empezado la rueda con una suba que lo dejó inicialmente en $1.405.

Frente a ese escenario, el Banco Central compró reservas por un saldo neto positivo de U$S105 millones en el mercado cambiario. Con este resultado, la entidad monetaria ya extendió su racha histórica a 94 ruedas compradoras consecutivas y ya acumula compras por U$S8.950 millones en el año.