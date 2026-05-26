Volvieron a subir todas las cotizaciones del dólar y ya no queda ninguno debajo de $1.400

En otra jornada alcista, el dólar oficial alcanzó este martes $1.430 tras subir $5 en el Banco Nación. A su vez, el dólar blue sumó $15 para cerrar a $1.440, mientras que aún con un mayorista que rompió la barrera de los $1.400 el Banco Central volvió a comprar divisas.
En una nueva jornada cambiaria, el mercado financiero reflejó movimientos al alza en la mayoría de las distintas cotizaciones de la divisa estadounidense. Entre los bancos, hubo algunos en los que el dólar oficial terminó más arriba, entre los $1.425 (ICBC) y hasta $1.430 (Supervielle).
El dólar blue cortó su tendencia previa al registrar una suba de 15 pesos durante la rueda de este martes. Junto con el dólar formal, experimentaron la segunda suba consecutiva de precio , luego de la caída del jueves 21.
Por su parte, los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista en sus cotizaciones de cierre de esta jornada. El dólar MEP avanzó de forma moderada para ubicarse en torno a los $1431 primero y terminar de promediar los $1.433,50 al cierre en el mercado de bonos de referencia.
Qué pasó con el dólar mayorista y el Banco Central
En la misma línea, el dólar Contado con Liquidación (CCL) experimentó un leve incremento al finalizar la rueda bursátil. La divisa utilizada habitualmente para girar fondos al exterior se posicionó sobre el cierre en el rango de los $1.486.
El movimiento también arrastró al al dólar tarjeta, que rozó los $1.868 con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.
A su vez, en el mercado mayorista la divisa avanzó $8 durante la jornada y tocó los $1.411 en promedio para el tipo vendedor. Había empezado la rueda con una suba que lo dejó inicialmente en $1.405.
Frente a ese escenario, el Banco Central compró reservas por un saldo neto positivo de U$S105 millones en el mercado cambiario. Con este resultado, la entidad monetaria ya extendió su racha histórica a 94 ruedas compradoras consecutivas y ya acumula compras por U$S8.950 millones en el año.