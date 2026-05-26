Aguinaldo de junio 2026: el calendario oficial de pagos y la fórmula para calcular el monto exacto

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026?

La normativa argentina vigente (Ley N° 27.073) regula las fechas exactas en que los empleadores deben transferir estos fondos. Para la primera cuota del aguinaldo 2026, los días claves del calendario son:

Fecha de vencimiento legal: El límite establecido por la ley para la acreditación del aguinaldo es el martes 30 de junio de 2026 .

El límite establecido por la ley para la acreditación del aguinaldo es el . Margen de tolerancia: Es importante tener en cuenta que las empresas cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial. Debido a este margen administrativo, algunas liquidaciones podrían verse reflejadas en las cuentas sueldo hasta el lunes 6 de julio de 2026.

En el caso de los jubilados y pensionados de la ANSES, el cronograma se unifica con el pago del haber mensual tradicional, ordenado por la terminación del DNI durante las semanas intermedias de junio.

aguinaldo en argentina

El truco para calcular el monto del aguinaldo antes de tiempo

No es necesario esperar a que el empleador envíe el recibo de sueldo para saber el monto del SAC. La ecuación se basa en una regla directa sobre los ingresos percibidos entre los meses de enero y junio.

La regla de oro: El medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre.

El paso a paso para hacer la cuenta manual:

Reuní tus recibos de sueldo correspondientes a los meses del primer semestre del año.

Buscá cuál fue el mes con el monto bruto más alto . Recordá que se deben incluir conceptos remunerativos como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales por antigüedad o presentismo.

. Recordá que se deben incluir conceptos remunerativos como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales por antigüedad o presentismo. Dividí esa cifra máxima por la mitad (2). Ese valor representará el monto de tu aguinaldo.

¿Cómo se calcula el proporcional si trabajaste menos meses?

Una duda frecuente surge en quienes cambiaron de empleo recientemente o no completaron los seis meses de servicio continuos en la misma compañía. En estos escenarios, el trabajador no pierde el derecho al cobro, sino que se ejecuta una liquidación proporcional.

La fórmula matemática para determinar el monto del aguinaldo es muy sencilla:

Fórmula: (El salario más alto del semestre ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

Si tomamos como base un sueldo máximo de $100.000, pero la persona prestó servicios únicamente durante 4 meses en este tramo del año, la ecuación será (100.000 ÷ 12) × 4, dando como resultado final un aguinaldo de $33.333.

aguinaldo

¿Quiénes tienen derecho al cobro del aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario alcanza de forma obligatoria a sectores bien delimitados del mercado laboral argentino:

Trabajadores del sector privado en relación de dependencia.

Empleados de la Administración Pública nacional, provincial y municipal.

Personal de empresas del Estado o firmas mixtas.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas del sistema de seguridad social.

Por contrapartida, las personas inscriptas en el régimen de monotributo, los trabajadores autónomos independientes y quienes se desempeñan dentro de la informalidad laboral sin aportes registrados se encuentran excluidos de este beneficio salarial.