ARCA dispuso que los bonos de sueldo del personal doméstico sean 100% digitales

Eso, aseguraron, va a garantizar la legalidad de la relación laboral. Pero además "minimiza los errores formales en la emisión, facilitando además la prueba electrónica ante eventuales controversias judiciales o administrativas.

ARCA ARCA decidió la digitalización de los bonos de sueldo de trabajadoras de casas particulares a través de una resolución ya vigente

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

A partir de la entrada en vigencia de la norma, el empleador deberá emitir el comprobante a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, de donde la trabajadora o trabajador podrá descargarlo con clave fiscal y su CUIT.

El sistema, que no deja de ser una buena noticia para el personal doméstico luego de los aumentos de sueldo de abril y mayo, permitirá un seguimiento detallado del proceso a través del micrositio de ARCA:

Para los empleadores: La sección "PAGOS Y RECIBOS" cuenta con una nueva columna denominada "FECHA DE LECTURA" . Allí se registrará el día y horario en el que la empleada accedió al documento desde su propia plataforma.

La sección "PAGOS Y RECIBOS" cuenta con una nueva columna denominada . Allí se registrará el día y horario en el que la empleada accedió al documento desde su propia plataforma. Para las trabajadoras: Podrán visualizar y controlar sus haberes ingresando con Clave Fiscal al Registro Especial. Dentro de la sección "Mis trabajos", deberán seleccionar la opción "Recibos de sueldo" y presionar el botón "Ver Recibo", lo que les permitirá descargarlo en el acto y compartirlo de manera electrónica.