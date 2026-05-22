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Despapelización

ARCA dispuso que los bonos de sueldo del personal doméstico sean 100% digitales

Alcanza a más de 600.000 contratos de personal doméstico. Según ARCA, además de acreditar los sueldos servirán como prueba electrónica en caso de litigios

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concretó un paso clave hacia la "despapelización" del mercado laboral. Desde ahora será obligatorio emitir el recibo de sueldo 100% digital para el personal doméstico o de casas particulares.

A través de la Resolución General 5850/2026, la medida, encuadrada en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, apunta a simplificar trámites y a sustituir definitivamente el tradicional soporte físico de papel.

Desde ARCA explicaron que el cambio beneficiará a más de 600.000 relaciones laborales en todo el país. Y que el nuevo formato incorpora "estándares de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental".

Eso, aseguraron, va a garantizar la legalidad de la relación laboral. Pero además "minimiza los errores formales en la emisión, facilitando además la prueba electrónica ante eventuales controversias judiciales o administrativas.

ARCA
ARCA decidió la digitalización de los bonos de sueldo de trabajadoras de casas particulares a través de una resolución ya vigente

ARCA decidió la digitalización de los bonos de sueldo de trabajadoras de casas particulares a través de una resolución ya vigente

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

A partir de la entrada en vigencia de la norma, el empleador deberá emitir el comprobante a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, de donde la trabajadora o trabajador podrá descargarlo con clave fiscal y su CUIT.

El sistema, que no deja de ser una buena noticia para el personal doméstico luego de los aumentos de sueldo de abril y mayo, permitirá un seguimiento detallado del proceso a través del micrositio de ARCA:

  • Para los empleadores: La sección "PAGOS Y RECIBOS" cuenta con una nueva columna denominada "FECHA DE LECTURA". Allí se registrará el día y horario en el que la empleada accedió al documento desde su propia plataforma.
  • Para las trabajadoras: Podrán visualizar y controlar sus haberes ingresando con Clave Fiscal al Registro Especial. Dentro de la sección "Mis trabajos", deberán seleccionar la opción "Recibos de sueldo" y presionar el botón "Ver Recibo", lo que les permitirá descargarlo en el acto y compartirlo de manera electrónica.

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