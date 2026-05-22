La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concretó un paso clave hacia la "despapelización" del mercado laboral. Desde ahora será obligatorio emitir el recibo de sueldo 100% digital para el personal doméstico o de casas particulares.
ARCA dispuso que los bonos de sueldo del personal doméstico sean 100% digitales
Alcanza a más de 600.000 contratos de personal doméstico. Según ARCA, además de acreditar los sueldos servirán como prueba electrónica en caso de litigios
A través de la Resolución General 5850/2026, la medida, encuadrada en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, apunta a simplificar trámites y a sustituir definitivamente el tradicional soporte físico de papel.
Desde ARCA explicaron que el cambio beneficiará a más de 600.000 relaciones laborales en todo el país. Y que el nuevo formato incorpora "estándares de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental".
Eso, aseguraron, va a garantizar la legalidad de la relación laboral. Pero además "minimiza los errores formales en la emisión, facilitando además la prueba electrónica ante eventuales controversias judiciales o administrativas.
¿Cómo funciona el nuevo sistema?
A partir de la entrada en vigencia de la norma, el empleador deberá emitir el comprobante a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, de donde la trabajadora o trabajador podrá descargarlo con clave fiscal y su CUIT.
El sistema, que no deja de ser una buena noticia para el personal doméstico luego de los aumentos de sueldo de abril y mayo, permitirá un seguimiento detallado del proceso a través del micrositio de ARCA:
- Para los empleadores: La sección "PAGOS Y RECIBOS" cuenta con una nueva columna denominada "FECHA DE LECTURA". Allí se registrará el día y horario en el que la empleada accedió al documento desde su propia plataforma.
- Para las trabajadoras: Podrán visualizar y controlar sus haberes ingresando con Clave Fiscal al Registro Especial. Dentro de la sección "Mis trabajos", deberán seleccionar la opción "Recibos de sueldo" y presionar el botón "Ver Recibo", lo que les permitirá descargarlo en el acto y compartirlo de manera electrónica.