El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para las empleadas domésticas. La noticia se oficializó luego de una reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La medida establece incrementos mensuales acumulativos entre abril y julio de 2026 e incorpora progresivamente sumas no remunerativas al salario básico.
Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en mayo con el aumento?
Un nuevo acuerdo establece incrementos mensuales acumulativos entre abril y julio e incorpora de manera progresiva sumas no remunerativas al salario básico
El flamante esquema alcanza a todas las categorías del sector de trabajadores en casas particulares y contempla aumentos que se aplican sobre los salarios vigentes del mes anterior. De esta forma, cada suba mensual modifica la base de cálculo de los meses siguientes.
¿Cuánto aumentó el sueldo de las empleadas domésticas en mayo?
El acuerdo establece el siguiente cronograma de incrementos salariales acumulativos:
- Abril: 1,8%
- Mayo: 1,6%
- Junio: 1,5%
- Julio: 1,4%
Como se trata de aumentos acumulativos, cada porcentaje se calcula sobre el salario ya actualizado del mes previo. Esto es novedoso en el sector de trabajadores en casas particulares, ya que se venía tomando como base el sueldo del mes en el que se hizo el acuerdo y no el anterior como referencia.
Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en mayo de 2026?
Con el incremento acumulativo del 1,6% correspondiente a mayo, quedaron definidos los nuevos salarios mínimos para el personal de casas particulares.
SUPERVISORES/AS
Con retiro
- Hora: $4.233,82
- Mensual: $528.158,40
Sin retiro
- Hora: $4.614,42
- Mensual: $585.432,62
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS
Con retiro
- Hora: $4.022,91
- Mensual: $492.481,06
Sin retiro
- Hora: $4.387,44
- Mensual: $545.356,31
CASEROS
Sin retiro
- Hora: $3.805,10
- Mensual: $481.109,55
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS
Con retiro
- Hora: $3.805,10
- Mensual: $481.109,55
Sin retiro
- Hora: $4.231,79
- Mensual: $533.256,50
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES
Con retiro
- Hora: $3.547,45
- Mensual: $435.201,00
Sin retiro
- Hora: $3.805,10
- Mensual: $481.109,55