Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en mayo con el aumento?

¿Cuánto aumentó el sueldo de las empleadas domésticas en mayo?

El acuerdo establece el siguiente cronograma de incrementos salariales acumulativos:

Abril: 1,8%

1,8% Mayo: 1,6%

1,6% Junio: 1,5%

1,5% Julio: 1,4%

Como se trata de aumentos acumulativos, cada porcentaje se calcula sobre el salario ya actualizado del mes previo. Esto es novedoso en el sector de trabajadores en casas particulares, ya que se venía tomando como base el sueldo del mes en el que se hizo el acuerdo y no el anterior como referencia.

empleadas domesticas aumento sueldo mayo 1.jpg Las empleadas domésticas tendrán incrementos hasta julio.

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en mayo de 2026?

Con el incremento acumulativo del 1,6% correspondiente a mayo, quedaron definidos los nuevos salarios mínimos para el personal de casas particulares.

SUPERVISORES/AS

Con retiro

Hora: $4.233,82

Mensual: $528.158,40

Sin retiro

Hora: $4.614,42

Mensual: $585.432,62

PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS

Con retiro

Hora: $4.022,91

Mensual: $492.481,06

Sin retiro

Hora: $4.387,44

Mensual: $545.356,31

CASEROS

Sin retiro

Hora: $3.805,10

Mensual: $481.109,55

ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS

Con retiro

Hora: $3.805,10

Mensual: $481.109,55

Sin retiro

Hora: $4.231,79

Mensual: $533.256,50

PERSONAL PARA TAREAS GENERALES

Con retiro

Hora: $3.547,45

Mensual: $435.201,00

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