Si las pilas del control remoto se agotan rápido, te decimos por qué y te damos una solución

Esto hace que las personas que lo usen sigan teniendo que cambiar las pilas para que este funcione y se pueda ver la televisión. Lo cierto es que muchas veces no solo se gastan por el uso, sino que hay varias razones.

La razón por la que las baterías del control remoto de su televisor están durando poco

Hay que tener en cuenta que para que las pilas duren, la calidad de la misma influye mucho. Unas de buena calidad duran entre seis meses a un año y si no tienen una buena duración es posible que haya que cambiarlas regularmente.

Además, hay algunos hábitos de uso que también baja su duración, entre ellos:

usar control remoto Las pilas del control remoto son las que más se gastan, pero se pueden cuidar teniendo en cuenta algunos aspectos. Fuente: Canva.

Cuando el control remoto es relativamente viejo, es posible que las teclas se queden pegadas presionando constantemente, por ende un botón queda semi-activado y el control “cree” que estás presionando todo el tiempo. Ese es uno de los principales factores de que se gasten las pilas .

es relativamente viejo, es posible que las teclas se queden pegadas presionando constantemente, por ende un botón queda semi-activado y el control “cree” que estás presionando todo el tiempo. Ese es uno de los principales factores de que se gasten las . Cuando hay sulfato en el control crea falsos contactos y microconsumos, además calienta y baja el rendimiento de la pila haciendo que tengas que cambiarla regularmente.

crea falsos contactos y microconsumos, además calienta y baja el rendimiento de la pila haciendo que tengas que cambiarla regularmente. Dentro del control puede acumularse humedad con el paso del tiempo, esto provoca fugas en la placa y un consumo continuo, aunque el control parezca apagado.

puede acumularse humedad con el paso del tiempo, esto provoca fugas en la placa y un consumo continuo, aunque el parezca apagado. Una fuga en la electrónica interna mantiene el circuito consumiendo en reposo, lo que también hace un gasto rápido de pilas .

. Usar frecuentemente el navegador web de televisor.

¿Cómo prolongar la vida útil de las baterías del control remoto de televisor?

Para solucionar este problema, es aconsejable optar por pilas alcalinas de buena calidad, evitar las interferencias electromagnéticas también es importante, ya que si se tiene un cuidado con eso ayudará a que la potencia de la señal emitida por el control opere bien con el televisor y no haya un mayor consumo de pila. También podés limpiar el contacto del control o agitar las pilas.