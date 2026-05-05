Derribó una pared de su sótano y no pudo creer lo que encontró: una ciudad oculta

Según han logrado reconstruir los arqueólogos, esta ciudad estuvo diseñada para refugiar a miles de personas durante varios meses. En ella se encontraron establos, almacenes, pozos de agua y hasta una escuela. Para poder vivir, aquellos que la levantaron hicieron 50 pozos de ventilación que transportaban aire hasta los niveles más profundos de la ciudad.

Además, cada nivel podía sellarse y aislarse a través de piedras circulares de piedra que pesaban 500 kilos. Esto en caso de algún ataque.

deinkuyu, ciudad

¿Quiénes la construyeron y por qué?

Se cree que las primeras excavaciones de la ciudad de Derinkuyu se hicieron hace unos 3.000 años y que los hititas fueron los responsables, pero que fue ampliada y perfeccionada por los cristianos de la era bizantina.

La ciudad estuvo hecha desde el principio como un refugio contra las invasiones. Al ser subterránea, los ejércitos invasores pasaban por encima de ella sin saber qué había debajo de sus pies y estaba lista para albergar a miles de personas durante meses, hasta que el peligro pasara. Lo que nadie imaginó en ese momento es que la ciudad pasaría inadvertida durante siglos y hoy, cuando se puede visitar, es testigo de lo que significó este gran descubrimiento.