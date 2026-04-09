El norte del Cáucaso acaba de entregar uno de los secretos mejor guardados de la arqueología medieval. Un equipo de investigadores ha identificado un asentamiento de dimensiones monumentales que, según los primeros indicios, coincide con la ubicación y descripción de Magas, la mítica "ciudad de las iglesias" y capital del poderoso reino de Alania.
¿El descubrimiento del siglo?: hallan en Europa una ciudad medieval que desafía a la Historia
Descubren en Chechenia una legendaria ciudad medieval que se creía perdida desde hace siglos. Todo lo que se sabe de ella
Este hallazgo no solo resuelve un misterio de siglos, sino que arroja luz sobre una civilización que fue clave en el control de las rutas comerciales entre Europa y Asia.
Un enigma resuelto por la tecnología y las crónicas antiguas
Durante generaciones, la ubicación exacta de Magas fue el "Santo Grial" para los historiadores de la región. Mencionada con asombro por cronistas árabes como Ibn Rustah y Al-Bakri, la ciudad era descrita como un centro de poder inexpugnable, rico en cultura y fe. Sin embargo, tras su caída y destrucción total a manos de las hordas de Batu Kan (nieto de Gengis Kan) en el año 1240, su rastro se borró del mapa.
El descubrimiento actual en Chechenia ha sido posible gracias a una combinación de excavaciones tradicionales y técnicas modernas de teledetección. Las estructuras halladas revelan un trazado urbano complejo, con fortificaciones defensivas y una densidad poblacional que solo una capital de la importancia de Magas podría haber albergado.
¿Quiénes eran los alanos?
Los alanos fueron un pueblo nómada de origen iranio que se asentó en el Cáucaso y fundó un reino que floreció entre los siglos IX y XII. Su importancia radicaba en:
- Control de la Ruta de la Seda: Dominaban los pasos estratégicos que conectaban las estepas con el Imperio Bizantino.
- Influencia Cristiana: Alania fue uno de los primeros estados de la región en adoptar el cristianismo, convirtiéndose en un baluarte cultural.
- Poder Militar: Sus guerreros eran temidos y respetados, sirviendo a menudo como mercenarios en los ejércitos bizantinos.
El futuro del yacimiento tras el descubrimiento
Los arqueólogos planean ahora ampliar las áreas de estudio y aplicar datación por radiocarbono para confirmar si el fin de esta ciudad coincide exactamente con el asedio mongol de 1240. De confirmarse, estaríamos ante el hallazgo arqueológico más importante del siglo en el Cáucaso, permitiendo reconstruir la historia de un reino que, hasta hoy, solo vivía en las páginas de crónicas polvorientas.