¿El descubrimiento del siglo?: hallan en Europa una ciudad medieval que desafía a la Historia

El descubrimiento actual en Chechenia ha sido posible gracias a una combinación de excavaciones tradicionales y técnicas modernas de teledetección. Las estructuras halladas revelan un trazado urbano complejo, con fortificaciones defensivas y una densidad poblacional que solo una capital de la importancia de Magas podría haber albergado.

ciudad medieval

¿Quiénes eran los alanos?

Los alanos fueron un pueblo nómada de origen iranio que se asentó en el Cáucaso y fundó un reino que floreció entre los siglos IX y XII. Su importancia radicaba en:

Control de la Ruta de la Seda: Dominaban los pasos estratégicos que conectaban las estepas con el Imperio Bizantino.

Dominaban los pasos estratégicos que conectaban las estepas con el Imperio Bizantino. Influencia Cristiana: Alania fue uno de los primeros estados de la región en adoptar el cristianismo, convirtiéndose en un baluarte cultural.

Alania fue uno de los primeros estados de la región en adoptar el cristianismo, convirtiéndose en un baluarte cultural. Poder Militar: Sus guerreros eran temidos y respetados, sirviendo a menudo como mercenarios en los ejércitos bizantinos.

El futuro del yacimiento tras el descubrimiento

Los arqueólogos planean ahora ampliar las áreas de estudio y aplicar datación por radiocarbono para confirmar si el fin de esta ciudad coincide exactamente con el asedio mongol de 1240. De confirmarse, estaríamos ante el hallazgo arqueológico más importante del siglo en el Cáucaso, permitiendo reconstruir la historia de un reino que, hasta hoy, solo vivía en las páginas de crónicas polvorientas.