Encuentran 400 kilos de monedas en una catarata icónica de América del Sur y no saben qué hacer con ellas

La extracción de las cataratas se realizó durante tareas de limpieza y mantenimiento en zonas donde la corriente pierde intensidad y los objetos pesados quedan atrapados entre las piedras. La mayoría de las monedas habían sido arrojadas por visitantes durante años como parte de una costumbre muy común en destinos turísticos de todo el mundo: lanzar dinero al agua mientras se pide un deseo.

Aunque parece un gesto inofensivo, las autoridades ambientales advierten que las monedas generan contaminación en las cataratas. Con el paso del tiempo, el contacto permanente con el agua provoca la oxidación de metales como cobre, níquel y zinc, componentes presentes en muchas monedas modernas. Esos materiales pueden modificar la calidad del agua y afectar organismos acuáticos pequeños.

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El operativo en las cataratas

Durante el operativo también encontraron otros residuos: lentes, llaves, celulares dañados, candados y objetos personales arrastrados por la corriente de las cataratas. Muchas piezas estaban cubiertas por sedimentos o incrustadas entre las rocas, por lo que debieron retirarse manualmente con ayuda de buzos especializados.

Las cataratas del Iguazú forman parte de un área protegida reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Del lado argentino, el Parque Nacional Iguazú protege más de 67.000 hectáreas de selva paranaense, uno de los ambientes con mayor biodiversidad del país. Allí viven especies amenazadas como el yaguareté, además de tapires, monos caí, tucanes y cientos de variedades de mariposas y aves.

El hallazgo de las monedas también refleja el impacto del turismo masivo sobre áreas naturales. Aunque una sola moneda puede parecer insignificante, millones de visitantes repitiendo la misma acción durante décadas terminaron acumulando casi media tonelada de metal en el fondo de las cataratas.