Descubren un aliado en la lucha contra las pitones de Florida: es un ave carroñera

buitre florida El descubrimiento de que los buitres se alimentan de los huevos de pitón fue muy bueno para Florida.

Al llegar al nido, observaron a cuatro buitres que daban vueltas y se alimentaban de los restos del nido.

Detalles del nuevo descubrimiento

La vegetación que protegía el nido ya no estaba en su lugar. Los científicos contabilizaron al menos 17 huevos en el espacio. Tres de ellos permanecían fuera de la cavidad principal y solo quedaban fragmentos de sus cáscaras. Los 14 restantes mostraron perforaciones claras que coincidían con la forma del pico de este tipo de ave.

La presencia de las serpientes constriñó la biodiversidad local durante décadas, pero este evento demuestra que la fauna nativa aprendió a aprovechar este recurso. La hembra que cuidaba el nido descansaba en aguas poco profundas a unos 12 metros de distancia, sin intervenir en la escena.

Los investigadores confirmaron la ausencia de otros depredadores en el perímetro.

El control de la fauna

piton Un cocodrilo ataca a una pitón.

La reproducción de estos reptiles alcanza números alarmantes cada año. Una hembra adulta tiene la capacidad de poner entre 50 y 100 huevos por temporada. El período de apareamiento general transcurre de diciembre a abril, mientras que los nacimientos se concentran entre los meses de julio y agosto.

Por este motivo, el ataque de los buitres resulta tan relevante para los biólogos.

El estudio del comportamiento animal en Florida sumó así una valiosa información para el futuro de la conservación. Los especialistas afirmaron que este es el primer registro documentado de un ave que depreda un nido de pitón. Los datos recolectados se integran a una lista de animales autóctonos, como los caimanes y los linces, que también persiguen a la especie invasora.