Descubrimiento en Pompeya: el doctor que no pudo escapar del volcán

El avance de la ciencia permitió examinar el interior de los moldes sin alterar su estructura. Mediante radiografías y tomografías computarizadas, los expertos detectaron un pequeño estuche de material orgánico con cierres metálicos. Esta caja permaneció oculta en los depósitos del parque durante décadas.

El contenedor albergaba varios utensilios compatibles con la cirugía de la época. Los escaneos mostraron una tableta de pizarra, un elemento común para elaborar medicinas o productos cosméticos. Además, el análisis identificó un saco de tela con monedas de plata y bronce junto a los instrumentos de bronce. El objeto presentaba un complejo sistema de cierre con una rueda dentada.

Por qué importa este descubrimiento

medico pompeya Así fueron descubiertos los cuerpos de las víctimas de Pompeya.

La dirección del parque resaltó la importancia de este descubrimiento. Este tipo de elementos permite conocer mejor la identidad y el oficio de los fallecidos. El hombre llevaba sus pertenencias valiosas y las herramientas esenciales para asegurar su sustento en otro lugar.

La medicina romana combinaba la experiencia práctica con el uso de instrumentos portátiles en diferentes ámbitos sociales. Este hallazgo en Italia demuestra el potencial de los depósitos arqueológicos tradicionales. La aplicación de técnicas modernas transformó un molde de yeso en el testimonio de una vida interrumpida por el desastre.