Arqueólogos abrieron una vasija antigua y el descubrimiento los dejó sin aliento

huesos Los arqueólogos se sorprendieron al descubrir el verdadero uso de las vasijas.

En la base de este contenedor, el equipo detectó una gran acumulación de huesos humanos. Los análisis determinaron que los restos pertenecían a unas treinta y siete personas. Las pruebas de radiocarbono indicaron que los entierros sucedieron de forma sucesiva entre los años 890 y 1160 de nuestra era.

Un descubrimiento rodeado de misterio

El análisis de la acumulación ósea sugirió que el sitio funcionó como un espacio para ceremonias ancestrales extendidas en el tiempo. La cantidad de individuos depositados en un lapso de doscientos setenta años demostró que las estructuras pertenecían a grupos familiares o clanes extensos.

La arqueología vincula estas piezas con prácticas funerarias que caracterizaron a la región en el pasado. Nicholas Skopal, miembro de la Universidad James Cook, explicó que estos monumentos "probablemente sirvieron como lugares donde se realizaban ritos ancestrales a lo largo de generaciones".

El estudio determinó que el depósito correspondía a entierros secundarios. Los cuerpos atravesaban una descomposición inicial en otros sectores antes del traslado de los restos a los recipientes mayores. La posterior ausencia de esqueletos en vasijas vecinas plantea la posibilidad de mudanzas rituales definitivas hacia un tercer destino.

Vínculos comerciales

cuentas vidrio Algunos de los adornos que se hallaron en el descubrimiento.

En el interior de la estructura también aparecieron objetos de valor que acompañaban a los muertos. Los investigadores recuperaron una veintena cuentas de vidrio, fragmentos de cerámica, cinco losas de piedra, un cuchillo de hierro y una campana pequeña. Estos elementos funcionaban como ofrendas tradicionales de la época. Varias de las piezas de cerámica se unieron como un rompecabezas para recrear una olla redonda.

La composición material de las cuentas de vidrio mostró conexiones inesperadas para la comunidad científica. Los componentes provenían del sur de la India y de Mesopotamia, lo que evidenció redes de intercambio a larga distancia.

Skopal destacó la importancia del descubrimiento y señaló que "la conservación encontrada aquí ofrece una ventana excepcional a las prácticas mortuorias del pasado". El equipo ahora analiza los restos para determinar el parentesco entre los individuos enterrados.