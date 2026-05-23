Un nuevo descubrimiento arqueológico revela un santuario antiguo en Italia

Las excavaciones iniciales comenzaron durante las actividades de despeje de guerra en la zona. Las campañas posteriores desenterraron estructuras monumentales de planta rectangular que corresponden a templos antiguos. Uno de los edificios presenta el modelo períptero con una fila de columnas alrededor de la estructura.

El análisis de la arqueología local rescató numerosos elementos de piedra en el sitio. Muchos de estos componentes arqueológicos sirvieron para la creación de un pavimento pavimentado en el primer siglo después de Cristo. Varios bloques todavía permanecen en su posición original.

Inscripciones antiguas

inscripciones Las inscripciones fueron lo más importante del descubrimiento.

El valor del descubrimiento radica en los textos grabados en los restos materiales. Las piedras contienen escritos en alfabeto latino y caracteres venecianos que datan de los siglos cinco y cuatro antes de Cristo. Algunas piezas muestran grabados en tres de sus caras. Las primeras evaluaciones epigráficas confirman que los mensajes poseen un carácter votivo.

La investigación en Italia continúa abierta para aclarar la organización del complejo religioso. Los especialistas estudian las diferentes fases de ocupación de este santuario para comprender los cambios de forma y significado respecto a la etapa original. Las autoridades esperan obtener más detalles sobre el pavimento modificado.