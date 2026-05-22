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Bajas en Mendoza

La ANSES redujo el 10% de los empleados gracias a los retiros voluntarios: cuánto cobraron por irse

Empleados de ANSES se acogieron al sistema de retiros voluntarios. En Cuyo, las bajas son 60 en total. Aseguran que no se resentirá la atención

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
El 10% de los empleados de la ANSES tomó el retiro voluntario en Mendoza.

El 10% de los empleados de la ANSES tomó el retiro voluntario en Mendoza.

El 10% de los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se acogió al régimen de retiros voluntarios en Mendoza. Se trata de unas 40 salidas, lo que, según el organismo, permite que no se resienta el funcionamiento habitual de la agencia.

La ANSES Mendoza tramitó en total 60 retiros, dado que también convergieron en la sede los retiros voluntarios del resto de las provincias de Cuyo.

El Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca lanzado a nivel nacional estuvo dirigido exclusivamente a personal de planta que contara con al menos 2 años de antigüedad en el organismo.

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El gobierno aumentó el presupuesto de la ANSES para hacer frente al plan de retiros con el que redujo la planta estatal.

El gobierno aumentó el presupuesto de la ANSES para hacer frente al plan de retiros con el que redujo la planta estatal.

El titular de la oficina regional Carlos Moyano contó a Diario UNO que, tras la salida de estos 40 empleados, la ANSES se encuentra ahora en un proceso de reorganización de funciones, que incluye posibles traslados entre las diferentes agencias de la provincia.

En la última semana, el gobierno nacional amplió el Presupuesto 2026 asignando $162.000 millones a la ANSES para financiar el plan de retiros que buscó reducir la planta estatal en todo el país.

Retiros voluntarios en la ANSES: casi un sueldo por año

Aquel que se acogió al retiro voluntario se fue de la ANSES con una gratificación del 90% de su sueldo bruto mensual, normal y habitual por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses –con un máximo de 24 haberes brutos-.

Si el monto calculado es menor a $80 millones, la ANSES acordó abonar el retiro en una sola cuota. Si es mayor, en dos.

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ANSES se quedó con 40 empleados menos en Mendoza por el plan de retiros voluntarios.

ANSES se quedó con 40 empleados menos en Mendoza por el plan de retiros voluntarios.

Estos 40 empleados que optaron por el retiro de la ANSES -60 en Cuyo- no podrán ser reincorporados ni volver a trabajar para el Estado nacional en los próximos 5 años.

La reducción del 10% de la planta permanente en Mendoza está dentro de lo que la ANSES estimó probable para que no se resienta el normal funcionamiento de las oficinas. De hecho, el jefe regional había considerado un máximo aproximado de 50 puestos.

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