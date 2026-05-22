La ANSES redujo el 10% de los empleados gracias a los retiros voluntarios: cuánto cobraron por irse

creditos anses El gobierno aumentó el presupuesto de la ANSES para hacer frente al plan de retiros con el que redujo la planta estatal.

El titular de la oficina regional Carlos Moyano contó a Diario UNO que, tras la salida de estos 40 empleados, la ANSES se encuentra ahora en un proceso de reorganización de funciones, que incluye posibles traslados entre las diferentes agencias de la provincia.

En la última semana, el gobierno nacional amplió el Presupuesto 2026 asignando $162.000 millones a la ANSES para financiar el plan de retiros que buscó reducir la planta estatal en todo el país.

Retiros voluntarios en la ANSES: casi un sueldo por año

Aquel que se acogió al retiro voluntario se fue de la ANSES con una gratificación del 90% de su sueldo bruto mensual, normal y habitual por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses –con un máximo de 24 haberes brutos-.

Si el monto calculado es menor a $80 millones, la ANSES acordó abonar el retiro en una sola cuota. Si es mayor, en dos.

anses (8) ANSES se quedó con 40 empleados menos en Mendoza por el plan de retiros voluntarios.

Estos 40 empleados que optaron por el retiro de la ANSES -60 en Cuyo- no podrán ser reincorporados ni volver a trabajar para el Estado nacional en los próximos 5 años.

La reducción del 10% de la planta permanente en Mendoza está dentro de lo que la ANSES estimó probable para que no se resienta el normal funcionamiento de las oficinas. De hecho, el jefe regional había considerado un máximo aproximado de 50 puestos.