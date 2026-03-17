ANSES apunta a que se retiren voluntariamente unos 50 empleados en Mendoza: cuánto cobrarían por irse

Esta optimización de la atención es la que, entiende la ANSES, posibilita la reducción del empleo estatal sin resentir la capacidad del organismo.

ANSES ANSES abrió un plan de retiros voluntarios para disminuir la cantidad de empleados. Rige tanto para Mendoza como para el resto del país.

“Claro que dependerá de la oficina”, reconoció Moyano, y de ahí la potestad de la propia administración de conceder o no el retiro. “En las sucursales más chicas, en las que hay alrededor de 10 agentes, la salida de 3 o 4 obligaría a un reacomodamiento de los equipos”, por lo que debería evaluarse caso a caso. Incluso, explicó el titular de ANSES en Mendoza, podría haber traslados.

Irse de la ANSES con hasta 24 haberes brutos

Aquel que se acoja al régimen de retiros que lanzó la ANSES cobrará una gratificación del 90% de la base de cálculo (conceptos brutos mensuales, normales y habituales) por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, con un máximo de 24 haberes brutos.

Esa “indemnización” se podrá pagar en una o dos cuotas iguales según si el monto total pasa o no los $80 millones.

El acuerdo de retiro voluntario implica la extinción de la relación laboral y la prohibición de que el empleado sea reincorporado o preste servicios en el sector público nacional (en cualquier repartición) por los próximos 5 años.

El plazo para adherirse al régimen termina el 5 de abril, salvo para aquellas personas que se encuentren en licencia (anual ordinaria o por maternidad). “Dado que es un sistema voluntario, recién sobre esa fecha tendremos el panorama real”, analizó Moyano.

anses, auh (3) El empleado que se vaya de la ANSES con retiro voluntario cobrará una "gratificación" del 90% de un salario por año de antigüedad.

El trámite se inicia formalmente a través de la plataforma Mi Portal, donde se puede hacer el cálculo de la gratificación que le correspondería al empleado en caso de acogerse al retiro voluntario.

Quiénes no pueden optar por el retiro en ANSES

La resolución que se conoció este lunes también establece exclusiones. Por ejemplo, no podrán optar por el régimen de retiros voluntarios procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; empleados con sumario en curso que pueda derivar en despido; empleados que ya hayan comenzado el trámite para jubilarse o hayan presentado su renuncia; aquellos que superen los 62 años; y los que mantengan reclamos judiciales o administrativos contra la ANSES.

La norma establece, además que, si producto del retiro, quedasen vacantes puestos de conducción, los mismos solo podrán ser cubiertos con personal de la propia ANSES.