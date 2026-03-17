ANSES lanza una importante advertencia para AUH antes de terminar marzo

La advertencia de ANSES tiene que ver con que la solicitud para poder recibir el dinero retenido durante el 2024, tiene fecha límite. En un comienzo era el 31 de diciembre, pero durante el último mes del año avisó un importante cambio: la nueva fecha límite para la solicitud es el 31 de marzo del 2026.

Si bien ANSES había comunicado que la fecha límite para poder solicitar la Libreta AUH era el 31 de diciembre, durante el último mes del año avisó un importante cambio: modificó la fecha final para inscribirse. La nueva fecha que dispuso el organismo es el 31 de marzo del 2026.

En lo que respecta a documentos a presentar, ANSES solicita los siguientes:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

anses, auh, aue

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación

y dentro de las opciones elegir . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción " GENERAR LIBRETA " para descargar el formulario de la Libreta ( PS 1.47 )

" para descargar el formulario de la Libreta ( ) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio

Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

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ANSES: cuánto paga la Libreta AUH y cuándo paga

El bono de la Libreta AUH se conforma del 20% retenido durante los últimos 12 meses de los haberes de estos beneficiarios de ANSES. Se acredita de manera anual y, si el titular de la asignación fue aprobado, tarda 60 días en acreditarse el importante monto.

La Libreta AUH contempla a niños desde los 3 años hasta los 17 inclusive. Los montos que ANSES ha reunido durante el 2024, son los siguientes: