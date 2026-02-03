ANSES: fechas de pago, montos y un aviso urgente para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones

Desde ANSES señalaron que todos los beneficiarios del organismo van a cobrar con un aumento del 2,85%, mientras que los jubilados y pensionados que cobren la mínima, también van a recibir un bono de $70.000.

En el caso de los jubilados, ANSES explicó que ninguno de ellos va a cobrar menos de $429.254,35, incluyendo el bono de $70.000.