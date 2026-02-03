ANSES confirmó los montos y fechas de pago a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales y familiares para el mes de febrero 2026.
ANSES
ANSES: fechas de pago, montos y un aviso urgente para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones
Desde ANSES señalaron que todos los beneficiarios del organismo van a cobrar con un aumento del 2,85%, mientras que los jubilados y pensionados que cobren la mínima, también van a recibir un bono de $70.000.
En el caso de los jubilados, ANSES explicó que ninguno de ellos va a cobrar menos de $429.254,35, incluyendo el bono de $70.000.
ANSES: los montos que paga en febrero 2026
- Jubilación mínima: $429.254,35
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05
- Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35.
- Asignación Universal por Hijo: $129.096
- Asignación Universal por Embarazo: $129.096
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $420.354
- Asignación Familiar por Hijo a $64.554
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $210.186
Fechas de pago de ANSES en febrero 2026
ANSES confirmó las fechas de pago en febrero y advirtió sobre una situación especial. En el segundo mes del año hay feriados los días 16 y 17, por lo que esos días el organismo tendrá sus puertas cerradas y los bancos no van a atender.
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones (haberes mínimos) en febrero 2026
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Calendario de pago de ANSES a jubilados, pensionados y asignaciones
Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo) en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Cuándo cobro ANSES: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Cuándo cobro ANSES: Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 10 de febrero
- DNI terminados en 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2: 12 de febrero
- DNI terminados en 3: 13 de febrero
- DNI terminados en 4: 18 de febrero
- DNI terminados en 5: 19 de febrero
- DNI terminados en 6: 20 de febrero
- DNI terminados en 7: 23 de febrero
- DNI terminados en 8: 24 de febrero
- DNI terminados en 9: 25 de febrero
Cuándo cobro ANSES: Asignación por Prenatal y Maternidad en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
Cuándo cobro Pensiones No Contributivas (PNC) en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Cuándo cobro ANSES para asignaciones únicas y desempleo
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones, del 10 de febrero al 12 de marzo.
- Prestación por Desempleo: Se abonará del 24 de febrero al 2 de marzo, según terminación de DNI (dos números por día).