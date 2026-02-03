Inicio Economía Marca
La Justicia le puso precio a la marca de productos de copetín Gonzalo para su remate

Tras la subasta de la fábrica, se liquidarán 61 lotes de máquinas y muebles. La base total supera los $100 millones. Cuál es el valor de la marca Gonzalo

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
Tras la quiebra y el remate de la fábrica, ahora es el turno de la subasta de la marca Gonzalo y sus bienes.

El proceso llevó poco menos de un año y encara su recta final. Tras la quiebra y remate de la conocida fábrica de productos de copetín Gonzalo, la Justicia ya tiene la tasación de los bienes que irán a subasta próximamente, incluida su marca.

Todo lo que fue parte de la empresa cuando estaba activa tiene destino de liquidación. Esto es, máquinas para cortar, pesar, freír y envasar papas y otros productos que, divididas en distintos lotes, suman una base de más de $104 millones.

fabrica gonzalo remate guaymallen
La f&aacute;brica de la marca Gonzalo entra en la recta final para ser rematada.

Es la etapa que sobreviene a la subasta de la fábrica, que bajo la modalidad online se realizó entre fines de octubre e inicios de noviembre del año pasado. Entonces, la base por el inmueble llegó a $280 millones.

El extenso catálogo terminó dividiéndose en 61 lotes que serán parte del próximo remate. E incluye desde escritorios, PCs y estanterías, hasta cortadoras de papa, freidoras, balanzas, envasadoras y maquinaria de distinto tipo.

ESCRITO_Y_DOCUMENTACIÓN

Algunos de los 61 lotes en que se agrupó la maquinaria y otros bienes con sus precios base, parte de la fábrica de productos de copetín que funcionaba en Dorrego

La nueva subasta: ¿cuánto cuesta la marca Gonzalo?

Esta vez la subasta incluye una camioneta Fiorino modelo 2010 con GNC tasada en $4,7 millones. Claro, como es habitual en otros actos similares, los bienes se irán con la oferta del mejor postor.

Pero hay algo poco común en relación a otros remates. Es que también podrá adquirirse la marca comercial Gonzalo Snacks, que algún interesado podrá apropiarse siempre que mejore el precio inicial de $15 millones.

Son los valores resultantes de la tasación realizada por el martillero Enrique Sánchez, a cargo de la subasta. Sánchez realizó el inventario de todos los activos que eran parte de Gonzalo en su plenitud, obviamente en distinto estado de uso y valor.

fabrica gonzalo subasta
Todo lo que fue parte de la marca Gonzalo cuando estaba activa tiene destino de liquidaci&oacute;n.

¿Cómo se decidirá a los ganadores? Según explicó el propio enajenador de los bienes "todo se rematará con base y al mejor postor, con un incremento entre ofertas de $10 mil, salvo para la marca y el automotor, que será de $100 mil".

Ya notificado el síndico de la quiebra, Carlos Benaroya, solo falta conocer la fecha. Una decisión ahora en manos de la titular del 2do Juzgado de Concursos y Quiebras, Gloria Cortés, a cargo de la causa.

