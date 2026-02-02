Caputo aseguró que la inflación seguirá bajando y postergó el cambio en la metodología del IPC

luis caputo dolares El ministro de Economía, Luis Caputo.

Pero afirmó que no hay necesidad de cambiar el índice ahora porque "da prácticamente lo mismo".

"En diciembre -comentó el ministro- daba un poco más abajo el índice nuevo, en enero también. Pero vamos a mantener el que estaba hasta que el proceso de desinflación siga”.

Caputo proyecta una inflación en este 2026 menor a la de 2025

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que esperan que la inflación sea más baja a la de 2025 (32%) y que estará en torno al 16%.

Además, afirmó que la prioridad para el gobierno nacional es seguir con el proceso de crecimiento: "Va a ser un gran año para el crecimiento del país que se va a sumar a la desaceleración de la inflación".

El ministro y su mirada sobre los precios altos en el país

A su vez, insistió en que los precios altos en el país se deben a “los impuestos y una economía desordenada de tantos años”. “Toda la ineficiencia se esconde detrás de los precios. La inestabilidad termina siendo un negocio para algunos empresarios y afecta a la gente”, evaluó.

Al respecto, consideró que en el país el precio de “la ropa era un afano y ahora no tanto” y señaló que “los empresarios se acostumbraron a ganar por margen (de venta) en una economía desorganizada”, por lo que pidió que ahora comiencen a “acostumbrarse a ganar por cantidad”.

Caputo también envió otra vez un mensaje a los gobernadores, al señalar que “las provincias son las que más impuestos cargan”.

Por último, aclaró que “no va a haber una invasión de autos chinos híbridos, los que ingresaron son el 8,5 por ciento de los patentamientos totales del año pasado y el 4 por ciento son de fabricación china”.