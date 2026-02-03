Miguel Martínez, el panadero que mató a su compañero José Sofiudin Jaharise al arrojarle grasa hirviendo mientras dormía en la ciudad de Rosario, fue condenado a la pena de prisión perpetua por un alevoso crimen, en un caso que causó mucha conmoción en la sociedad por el método utilizado para cometer el homicidio.
Detalles del homicidio agravado por alevosía: el panadero que mató a su compañero con grasa hirviendo
Son escalofriantes los detalles sobre este homicidio. El culpable, condenado, planeó todo a la perfección para cometer el crimen
El tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy declaró al hombre penalmente responsable por el delito de homicidio agravado por alevosía y amenazas coactivas (tres hechos), conforme a la información del Ministerio Público de la Acusación.
Homicidio con mucha alevosía: cómo fue el crimen
A través de la investigación, se constató que el 7 de diciembre de 2022, el culpable del crimen aprovechó que la víctima descansaba dentro de la panadería en Rosario, llenó un balde plástico con grasa hirviendo de la freidora, se dirigió a la parte trasera del local y sin mediar palabra, le arrojó el líquido abrasivo a más de 100ºC sobre la cabeza, el rostro y el torso.
Tras cometer el tremendo homicidio, Miguel Martínez, de 33 años, escapó a bordo de su moto Guerrero Trip y permaneció prófugo hasta marzo de 2023, cuando se concretó su arresto.
Sobre la premeditación, testigos indicaron que Miguel Martínez “venía preguntando cuándo volvía José” durante la semana y que el día de la agresión recalentó tanto la grasa para freír rosquitas que el balde que utilizó para trasladarla estuvo a punto de derretirse.
Jaharise permaneció hospitalizado en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario hasta que falleció el 24 de diciembre “a consecuencia de complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas”.
A su vez, el fiscal Patricio Saldutti le atribuyó tres sucesos de intimidaciones los días 17, 21 y 23 de enero de 2023 en perjuicio de su ex pareja, a quien contactó mediante la red social Facebook.