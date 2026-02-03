Detalles del homicidio agravado por alevosía: el panadero que mató a su compañero con grasa hirviendo

miguel-martinez

Tras cometer el tremendo homicidio, Miguel Martínez, de 33 años, escapó a bordo de su moto Guerrero Trip y permaneció prófugo hasta marzo de 2023, cuando se concretó su arresto.

Sobre la premeditación, testigos indicaron que Miguel Martínez “venía preguntando cuándo volvía José” durante la semana y que el día de la agresión recalentó tanto la grasa para freír rosquitas que el balde que utilizó para trasladarla estuvo a punto de derretirse.

miguel-martinez1

Jaharise permaneció hospitalizado en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario hasta que falleció el 24 de diciembre “a consecuencia de complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas”.

A su vez, el fiscal Patricio Saldutti le atribuyó tres sucesos de intimidaciones los días 17, 21 y 23 de enero de 2023 en perjuicio de su ex pareja, a quien contactó mediante la red social Facebook.