Crimen de Erika Álvarez: detuvieron a una empleada judicial, pareja del principal acusado.

Femicidio crimen basural El cuerpo de Erica Álvarez fue encontrado en bolsas abandonadas en un basural, por dos mujeres que pasaban por el lugar. Foto gentileza perfil.com

Tras una rápida investigación se logró detener a la empleada judicial relacionada sentimentalmente al ex militar, único acusado hasta ahora por el asesinato de la joven de 25 años. Sosa fue detenido tras una intensa investigación en Pilar, provincia de Buenos Aires.

La mujer fue intensamente buscada tras el allanamiento de diversos domicilios del Gran San Miguel de Tucumán, hasta que finalmente la hallaron en la casa de un hermano, ubicada en un country de Yerba Buena.

Mientras, Sosa fue imputado por la Justicia con prisión preventiva por seis meses tras conocerse los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Erica Álvarez. El estudio indicaba que la joven murió producto de un "traumatismo cráneo facial y cervical", provocado por golpes precisos en zonas vitales. Además, presentaba una "luxación temporomandibular", es decir, tenía la mandíbula dislocada debido a uno de esos golpes.

De acuerdo a la teoría del fiscal, Sosa habria colocado el cadáver en tres bolsas diferentes, las encintó y luego las ajustó con una soga. Después, abandonó las bolsas en el descampado de Manatial Sur y se fue de la provincia, concretamente al partido bonaerense de Pilar, donde vive su hermano, lugar en el que fue detenido, indicó TN.

Femicidio crimen detenido Felipe Sosa, el ex miembro del Ejército Argentino, principal acusado del crimen de la joven de 25 años. Foto gentileza eltucumano.com

En tanto que los investigadores siguen las pistas de varias personas, de quienes habían solicitado su detención, aunque por el momento la justicia rechazó esos arrestos. “Vamos a profundizar la pesquisa para reunir más indicios contra quienes consideremos que pudieron haber tenido algún tipo de vinculación”, dijo el jefe de Policía, Joaquín Girvau, según el medio perfil.com.

En cuanto a la detención de la pareja de Sosa, el jefe policial sostuvo que es “clave para el esclarecimiento” del crimen, y aseguró que la investigación “no termina acá”. En ese sentido, se trata de establecer su el hecho tiene “vínculos con el narcotráfico”, y aclaró que hay una "una decisión política de avanzar con las otras líneas que surgieron en la causa”.

La detención de Gordillo fue solicitada por los investigadores porque habría indicios que la conectan con el asesinato. Según informa La Gaceta, la mujer participó de un encuentro sexual con la víctima y el principal acusado durante la noche del crimen. Si bien no se sabe si está implicada de manera directa al asesinato, se entiende que por lo menos hubo un encubrimiento.

La policía ya tenía a la mujer bajo sospecha, pero una declaración de las hermanas de la víctima confirmó sus teorías. Las hermanas de Erica Álvarez se presentaron en la fiscalía, y sin saber que la mujer era pareja de Sosa, aseguraron que Gordillo había insultado a la joven a través de redes sociales pocos días antes del crimen y afirmaron que participaba de los encuentros sexuales.

Femicidio crimen empleada Por el crimen de una joven de 25 años, la Justicia ordenó la detención de una empleada judicial que sería pareja del principal acusado. Foto gentileza tn.com.ar

El abogado de la familia de Erika, Carlos Garmendia, admitió que la joven tenía problemas de consumo y que en las fiestas a las que la invitaban "había mucha droga", según comentó una de las hermanas de la víctima. "Entendemos que le presentaron a ambos, que estarían relacionados con el narcotráfico", dijo el letrado en declaraciones a Radio Splendid, que reprodujo Perfil.

“Vamos a continuar realizando procedimientos en distintos puntos de la provincia”, sostuvo Girvau. “Más allá del resultado de este operativo, la investigación seguirá avanzando porque habría más personas involucradas”, resaltó el jefe policial.