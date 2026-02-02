Independiente Rivadavia busca un triunfo ante Sarmiento en el Gargantini para subirse a la cima

El equipo azul, sin Álex Arce (lesionado), quiere seguir en la buena senda y darle una alegría a su gente, que copará el Bautista Gargantini.

Sebastián Villa sería titular en Independiente Rivadavia

Aunque no confirmó el equipo, Berti realizaría un solo cambio con relación al equipo que viene de vencer a Huracán, en Parque Patricios. Sebastián Villa, que viene de tener un 2025, ingresaría por Gonzalo Ríos, de gran labor ante el Globo.

La Lepra, el campeón de la Copa Argentina 2025, tuvo un gran comienzo en este 2026, ya que le ganó a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 0 y se clasificó a los 16vos de final de la Copa Argentina.

Mientras que por el torneo local el Azul del Parque superó a Atlético Tucumán por 2 a 1, de local y venció a Huracán por 2 a 1, de visitante.

Por el lado del conjunto de Junín, cayó por 1 a 0 en su visita a Argentinos Juniors y viene de vencer a Banfield por el mismo marcador, en condición de local.

Las probables formaciones de Independiente Rivadavia y Sarmiento, por el Torneo Apertura:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos o Sebastián Villa, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Lucas Suárez; Jonatan Gómez, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Yair Arizmendi; Jhon Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Estadio: Bautista Gargantini.

Hora: 21.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Fabrizio Llobet.